Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG



13.11.2026 / 14:38 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.11.2026 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

BIKE24 in Q3 erstmals über 100 Mio. EUR Umsatz, Wachstum beschleunigt auf 30%



Die BIKE24 Holding AG hat mit dem dritten Quartal ihr bislang umsatzstärkstes Quartal vorgelegt und das Wachstum ggü. H1 nochmals beschleunigt. Mit einem bereinigten EBITDA von 6,1 Mio. EUR (+13,9% yoy) setzte sich die Ergebnisverbesserung im dritten Quartal fort, da das Volumenwachstum den Margendruck aus Preiswettbewerb und Frachtkosten mehr als ausglich. Auf Neunmonatssicht steigerte das Unternehmen das bereinigte EBITDA um 25,1% yoy auf 13,7 Mio. EUR und drehte das EBIT auf 0,7 Mio. EUR (Vj.: -2,2 Mio. EUR).



[Tabelle]



Lokalisierte Märkte setzen das Tempo: Der Q3-Umsatz stieg auf 107,7 Mio. EUR (+30,0% yoy), nach +20,1% yoy in Q2. Die lokalisierten Märkte wuchsen um 53% yoy auf 30,7 Mio. EUR, der Kernmarkt DACH um 22% yoy auf 69,6 Mio. EUR. Kompletträder legten um 33,7% yoy auf 23,8 Mio. EUR zu, getragen von Gravel- und Rennrädern. Treiber ist...



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