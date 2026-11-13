Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lädt die sogenannte "Koalition der Willigen" gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham für den 19. November zu einem Treffen nach Berlin ein. Das teilte der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Sebastian Hille, am Freitag mit.



Das Gipfeltreffen im Bundeskanzleramt stehe unter dem Motto "United for Peace in Ukraine and European Security", hieß es. Im Mittelpunkt des Treffens sollen die Abstimmung zu laufenden diplomatischen Bemühungen, Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg und die weitere Unterstützung der Ukraine stehen.



Deutschland nehme als größter Unterstützer der Ukraine seine Verantwortung wahr, so Hille. Die Unterstützung sei im deutschen und im europäischen Interesse, denn der Ausgang des Krieges werde die Sicherheit Europas auf lange Sicht prägen. Gemeinsames Ziel der "Koalition der Willigen" bleibt ein gerechter und dauerhafter Frieden für die Ukraine.





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