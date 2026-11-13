Hannover (ots) -Seit der Zeitumstellung hat die dunkle Jahreszeit unübersehbar Einzug gehalten. Zusätzlich schränken Nebel und Nieselregen die Sicht ein, nasses Laub und glatte Wege verlangen die volle Aufmerksamkeit. In diesen Monaten wird das Gehör zum wichtigen Begleiter: Es warnt, orientiert und schützt. Die Hörakustiker sind für die Hörgesundheit die ersten Ansprechpartner. Sie prüfen das Gehör, passen bei Bedarf Hörsysteme individuell an und beraten zur Hörvorsorge.Das Ohr als FrühwarnsystemOb herannahende Autos, Fahrradklingeln oder Zurufe: das Gehör nimmt diese Signale nicht nur wahr, sondern ortet sie auch. Aus feinsten Zeit- und Pegelunterschieden zwischen linkem und rechtem Ohr berechnet das Gehirn in Echtzeit, woher ein Geräusch kommt und wie schnell es sich nähert. Gleichzeitig filtert es Wind, Regen und Verkehrsgeräusche heraus und hebt die entscheidenden Signale hervor. Lässt diese Fähigkeit nach, werden die angemessenen Reaktionen langsamer und unsicherer..Besonders gefordert ist das Gehör im Umgang mit Elektroautos und E-Rollern. Eine aktuelle Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer [1] zeigt: Rückwärtsfahren, Abbiegen bei Dunkelheit und das Kreuzen von Einfahrten zählen zu den riskantesten Situationen für Fußgänger. Wer schlecht hört, nimmt solche Fahrzeuge kaum noch wahr. Dagegen stärkt eine Hörversorgung das Sicherheitsgefühl spürbar. Laut der Hörstudie EuroTrak 2025 fühlen sich rund drei Viertel der Hörgeräteträger beim Autofahren, auf dem Fahrrad und in der Stadt sicherer, seit sie ihre Hörsysteme nutzen [2].Wenn Zuhören müde machtSchon eine leichte Hörminderung kostet Kraft. Das Gehirn muss Lücken füllen, das Sprachverstehen wird schlechter, die Höranstrengung nimmt zu. Betroffene führen ihre Erschöpfung und Antriebslosigkeit auf die Jahreszeit zurück und übersehen dabei die eigentliche Ursache."Viele Menschen gehen erst zum Hörakustiker, wenn Gespräche schon spürbar anstrengend geworden sind, und nehmen dabei Einschränkungen ihrer Lebensqualität in Kauf", sagt Julia Strauch von der Fördergemeinschaft Gutes Hören. "Dabei lassen sich Hörminderungen umso besser ausgleichen, je früher sie erkannt werden. Der Herbst ist ein guter Zeitpunkt für einen Hörtest: Wer gut hört, bewegt sich sicherer durch die dunklen Monate und bleibt auch bei den bevorstehenden Familienfeiern zu Weihnachten mitten im Leben."Vier Tipps für die dunkle Jahreszeit- Hörtest beim Hörakustiker: Regelmäßig ab 50 Jahren, bei ersten Anzeichen sofort. Früh erkannte Hörminderungen lassen sich am besten ausgleichen.- Hörsysteme winterfest machen: Kälte schwächt Batterien und Akkus. Morgens voll aufladen, Ersatzbatterien mitnehmen, Mütze und Schal so tragen, dass die Mikrofone frei bleiben. Nach dem Heimkommen in die Trockenbox, niemals auf die Heizung.- Gehör schützen: Beim Silvesterfeuerwerk, auf lauten Veranstaltungen und Konzerten gehört Gehörschutz immer dazu.- Ohren frei im Verkehr: In der Dämmerung und draußen auf Kopfhörer verzichten oder den Transparenzmodus nutzen.Hörvorsorge vom FachbetriebGutes Hören schützt, schenkt Energie und hält soziale Kontakte lebendig - gerade in den dunklen Monaten. Die FGH-Partnerakustiker stehen bundesweit als Hörexperten vor Ort zur Verfügung: vom kostenlosen Hörtest über Gehör- und Lärmschutz bis zur individuellen Hörgeräteanpassung. Sie beraten zu neuen Technologien und zur Pflege von Hörsystemen nicht nur im Winter. Zu erkennen sind sie am Ohrbogen mit dem roten Punkt. Einen Fachbetrieb in der Nähe finden Sie unter www.fgh-info.de.Quellen:[1] Unfallforschung der Versicherer (UDV) im Gesamtverband der Versicherer: "UDV-Studie: E-Autos insgesamt sicher - aber mit besonderen Unfallmustern", Medieninformation vom 30.06.2026, https://ots.de/F811bM[2] EuroTrak Germany 2025, Anovum (Zürich) im Auftrag von EHIMA und Bundesverband der Hörsysteme-Industrie (BVHI), 2025, https://ots.de/7uWz7oVerwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mit Quellennachweis: "FGH"Wir freuen uns über ein Belegexemplar.Pressekontakt:Fördergemeinschaft Gutes Hören GmbHPressekontakt: Karsten Mohr0511/76 333 6680 oder 0511/76 333 666presse@fgh-info.deOriginal-Content von: Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25206/6390251