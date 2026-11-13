Nürnberg (ots) -Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat heute den Beitragshaushalt für 2027 festgestellt. Angesichts der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit wird der Haushalt erneut ein Minus ausweisen, das jedoch geringer ausfällt als 2026.Einnahmen und AusgabenIm Haushalt 2027 hat die BA Gesamteinnahmen von 50,8 Milliarden Euro eingeplant. Die Beitragseinnahmen stellen den größten Block dar und belaufen sich auf 42,4 Milliarden Euro, das sind 1,3 Milliarden Euro mehr als voraussichtlich in diesem Jahr eingenommen werden. Die Gesamtausgaben liegen bei 58,8 Milliarden Euro und damit rund 0,6 Milliarden Euro über den erwarteten Ausgaben im Jahr 2026.Nach Abrechnung mit den umlagefinanzierten Leistungen für Insolvenzgeld- und Winterbeschäftigung wird die BA das in 2027 entstehende Defizit von 8,2 Milliarden Euro durch Darlehen (Liquiditätshilfen) des Bundes ausgleichen. Für das laufende Jahr 2026 kalkuliert die BA mit einem Minus in Höhe von bis zu 9,0 Milliarden Euro, das durch Darlehen des Bundes ausgeglichen wird.Da die BA auch in den Jahren 2025 und 2026 Darlehen erhalten hat, summiert sich der Stand Ende 2027 auf bis zu 18,7 Milliarden Euro.Klare Prioritäten und Einsparungen im Haushalt 2027Der Haushalt 2027 erfordert eine klare Priorisierung der Ausgaben. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) setzt die von der Bundesregierung vorgegebene Einsparung von zwei Prozent beim Personal um. Darüber hinaus sind im Gesamthaushalt aktive Einsparungen in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro vorgesehen. So wird der Haushaltsansatz für den Verwaltungsbereich gegenüber dem laufenden Jahr um 4,9 Prozent reduziert. Auch bei der IT und der Infrastruktur sind beispielsweise deutliche Einsparungen geplant.Kurzfristig wirkende Arbeitsförderung und starke WeiterbildungsförderungDennoch ist es wichtig, in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit auch ausreichend finanzielle Mittel für die Arbeitsförderung vorzusehen. Trotz kostenbewusster Bewirtschaftung setzt der Haushalt 2027 deshalb auf aktive Arbeitsmarktförderung. Er schafft die finanzielle Grundlage, die Möglichkeiten eines anziehenden Wirtschaftswachstums bestmöglich zu nutzen und den Ausgleich am Arbeitsmarkt durch Vermittlung, kurzfristig wirksame Maßnahmen und gezielte finanzielle Förderung zu unterstützen. Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug sollen damit verkürzt werden. Besonders im Fokus stehen Qualifizierung und Förderinstrumente, die arbeits- und ausbildungsnah sind.Für die Fachkräftesicherung und Transformationsunterstützung sind zusätzlich die Budgets für die Weiterbildungsförderung relevant. Dafür werden 4,2 Milliarden Euro angesetzt, das sind knapp 0,2 Milliarden Euro mehr als in 2026 voraussichtlich eingesetzt werden.Hohe Ausgaben beim ArbeitslosengeldFür das Arbeitslosengeld werden 30,8 Milliarden in den Haushalt eingebracht. Damit bewegt sich der Ansatz für das kommenden Jahr auf dem Niveau der tatsächlichen Ausgaben 2026. Vor fünf Jahren lagen diese Ausgaben jedoch noch mehr als 14 Milliarden Euro niedriger. Die Arbeitslosigkeit ist vor allem wegen einer konjunkturellen Schwäche im Vergleich zu 2022 um 24 Prozent oder 580.000 Personen gestiegen. Das zeigt: Eine höhere Arbeitslosigkeit beeinflusst das Finanzergebnis signifikant. Entscheidend für einen ausgeglichenen Haushalt ist eine wirtschaftliche Erholung, damit der Arbeitsmarkt wieder anspringt.Verwaltungsrat und Vorstand unterstützen nachdrücklich das Ziel des Koalitionsausschusses, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung stabil zu halten und die Handlungsfähigkeit der Arbeitslosenversicherung nachhaltig zu sichern. Es ist das gemeinsame Interesse, Beschäftigung zu sichern und Arbeit nicht zusätzlich zu belasten.Der Haushalt beweist, dass die BA eigene Sparanstrengungen unternimmt. Die vorgesehenen Einsparungen werden durch eine kostenbewusste Bewirtschaftung ergänzt. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik die Begleitung von Menschen in schwierigen Zeiten sichergestellt wird. Die BA wird vor dem Hintergrund der demografischen Personalabgänge Effizienzrenditen aus Digitalisierung, Automatisierung und Prozessoptimierung nutzen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2032 Entlastungspotenziale im Umfang von 7.800 Stellen für Plankräfte zu erreichen. Modernisierung und Effizienzgewinne sollen dazu führen, dass die Arbeitslosenversicherung für die Menschen handlungsfähig bleibt.Die Vorsitzende des Verwaltungsrats Dr. Anna Robra erklärt:"Gerade in schwierigen Zeiten muss sich die Arbeitslosenversicherung auf ihre Kernaufgabe konzentrieren. Das ist, Menschen schnell und möglichst dauerhaft in Arbeit zu bringen. Jeder eingesetzte Euro in der Arbeitsförderung muss hierzu einen messbaren Beitrag leisten. Sparsames Wirtschaften bei gleichzeitiger Verbesserung der Wirkung ist angesichts der Haushaltssituation das Gebot der Stunde. Der Weg der Prozessoptimierung, Digitalisierung und Automatisierung muss konsequent umgesetzt werden, um auch zukünftig angesichts der demografischen Abgänge beim Personal handlungsfähig zu bleiben."Die stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats Anja Piel erklärt:"Wir haben dem vorliegenden Haushalt trotz schwieriger Entscheidungen zugestimmt, weil wir eine Gesamtverantwortung für eine stabile Arbeitslosenversicherung wahrnehmen. Das ist ein klares Zeichen für sozialpartnerschaftliche Handlungsfähigkeit. Wir verbinden unsere Zustimmung aber auch mit einer klaren Erwartung an die Politik. Die Arbeitslosenversicherung und die Versicherten dürfen nicht unter einer verzagten Arbeitsmarkt- und Finanzpolitik des Bundes leiden. Beitragsstabilität in der Arbeitslosenversicherung und eine handlungsfähige Bundesagentur für Arbeit, die ihre Leistungen zuverlässig für die Versicherten erbringt, sind nur möglich, wenn der Bund einen Darlehenserlass für die Bundesagentur umsetzt und die Arbeitslosenversicherung in der Transformation mit einem Zuschuss dauerhaft stabilisiert. Wir brauchen von der Politik klare Signale für Stabilität."Die Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles erklärt:"Der Verwaltungsrat hat heute den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2027 festgestellt. Dass es in diesem Jahr länger gebraucht hat und es schwieriger war, einen gemeinsamen Nenner zu finden, das verwundert angesichts der angespannten Finanzlage nicht. Aber wir haben es gemeinsam geschafft! Ich möchte dem Verwaltungsrat dafür meinen herzlichen Dank aussprechen."Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6390255