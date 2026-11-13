Bad Berka (ots) -Das Endoprothetikzentrum der Zentralklinik Bad Berka ist als Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung (EPZ MAX) ausgezeichnet worden. Damit wird der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Muskuloskelettalen Zentrums der Zentralklinik Bad Berka von ClarCert bescheinigt, die hohen Vorgaben an die Prozess-, Behandlungs- und Ergebnisqualität zu erfüllen."Wir haben erfolgreich diese äußerst strengen Vorgaben erfüllt, um unseren Patienten mit größtmöglicher Sicherheit die bestmögliche Behandlungsqualität zu gewährleisten. Das ist ein großer Verdienst unseres Teams, ich bin sehr stolz darauf", erklärt Departmentleiter Dr. Daniel Waciakowski..In der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich bei über 400 Patienten Knie- bzw. Hüftprothesen eingesetzt. Der Anteil an komplizierten Fällen oder Wechselfällen liegt bei etwa 25 Prozent. "Für die Zertifizierung müssen wir sehr erfahrene Operateure, sogenannte Senior-Hauptoperateure, die mindestens 100 endoprothetische Eingriffe vorweisen, belegen. Ich freue mich, dass es unserer Klinik erneut mit viel Teamgeist gelungen ist, Spitzenmedizin und Behandlungsexzellenz auf unserem Fachgebiet zu belegen. Das Zertifikat motiviert uns auch, in dem wir für unsere Patienten die minimalinvasive Implantation der Hüftendoprothetik, die robotische Knie-TEP-Implantation sowie die Wechselendoprothetik stetig weiterentwickeln", so Dr. Waciakowski.Voraussetzung für das Zertifikat ist das erfolgreiche Abschneiden bei einem aufwändigen und strengen Verfahren. Externe Sachverständige prüfen u. a. die Operationsvorbereitung und Planung, die Operationsdauer, das postoperative Ergebnis inklusive Röntgenbild, eine niedrige Komplikationsrate sowie die Rundumversorgung des Patienten von der präoperativen Sprechstunde bis zur postoperativen Nachbehandlung in der REHA. Die Prüfung zielt dabei auch auf schwierige medizinische Fälle wie komplizierte Wechsel- und Revisionseingriffe, die eine besondere Erfahrung der Operateure voraussetzen. "Es gibt zudem einen höheren Anspruch an interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir verfügen über eine hochkarätige Intensivmedizin, die schwierige Fälle mit Begleiterkrankungen hervorragend begleitet, auch die Zusammenarbeit mit der Kardiologie und weiteren Fachrichtungen erweist sich als sehr vorteilhaft. Erwähnenswert ist auch die Kooperation in einer interdisziplinären Tumorkonferenz", so der Departmentleiter.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6390252