Köln (ots) -
Nach der weltweiten Störung bei Microsoft ist die WDR Kommunikation wieder wie gewohnt erreichbar. Medienanfragen sind per E-Mail an kommunikation@wdr.de sowie telefonisch unter 0221 220 7100 möglich.
Die Multimediakommunikation erreichen Sie telefonisch unter der Nummer 0221 220 7102.
Der laufende Sendebetrieb des WDR war von der Störung nicht betroffen.
Pressekontakt:
WDR Kommunikation
Telefon: 0221 220 7100
Email: kommunikation@wdr.de
Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6390264
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