Frankfurt (Oder) (ots) -- Wichtige Anerkennung für die Unfallchirurgie unter Leitung von Chefarzt Dr. Koppe- Versorgung schwerverletzter Menschen als besondere Herausforderung- Stärkung medizinischer Strukturen in OstbrandenburgEin schwerer Verkehrsunfall, ein Sturz aus großer Höhe oder eine andere lebensbedrohliche Verletzung: Wenn Menschen schwer verunglücken, zählt oft jede Minute. Umso wichtiger ist es, dass spezialisierte medizinische Hilfe schnell verfügbar ist. Das Klinikum Frankfurt (Oder) hat jetzt einen bedeutenden Schritt für die medizinische Versorgung der Region erreicht: Unter der Leitung von Dr. Koppe, Chefarzt der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, wurde das Klinikum als überregionales Traumazentrum zertifiziert.Damit wird die besondere Leistungsfähigkeit des Hauses in der Behandlung schwerverletzter Patienten anerkannt. Gleichzeitig unterstreicht die Zertifizierung die Rolle des Klinikums als wichtiger medizinischer Anlaufpunkt für die gesamte Region.Die Versorgung schwerverletzter Menschen ist eine besondere Herausforderung. Häufig müssen innerhalb kürzester Zeit weitreichende medizinische Entscheidungen getroffen und unterschiedliche Fachdisziplinen zusammengeführt werden. Unfallchirurgie, Anästhesie, Radiologie, Intensivmedizin und weitere beteiligte Fachbereiche müssen dabei Hand in Hand arbeiten.Genau diese abgestimmten Strukturen und die fachübergreifende Zusammenarbeit sind wesentliche Voraussetzungen für die Versorgung in einem überregionalen Traumazentrum. "Diese Zertifizierung ist eine besondere Anerkennung für die Leistung unseres gesamten Teams. Die Versorgung schwerverletzter Menschen erfordert nicht nur eine hohe medizinische Expertise, sondern vor allem eine hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Berufsgruppen und Fachbereiche. Dass wir diesen wichtigen Schritt gemeinsam erreicht haben, macht mich sehr stolz", erklärt Dr. Koppe.Für die Region hat die Zertifizierung eine besondere Bedeutung. Denn bei schweren Verletzungen ist eine schnelle und koordinierte Versorgung entscheidend. Leistungsfähige medizinische Strukturen vor Ort stärken die Versorgungssicherheit und schaffen wichtige Voraussetzungen für eine Behandlung auf hohem fachlichem Niveau.Die Anerkennung als überregionales Traumazentrum ist zugleich das Ergebnis einer gemeinsamen Leistung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben den Ärzten tragen insbesondere die Pflegekräfte, die Teams der Notaufnahme, der Anästhesie, der Radiologie und der Intensivmedizin sowie zahlreiche weitere Beschäftigte dazu bei, dass im Ernstfall alle Abläufe ineinandergreifen.Für das Klinikum Frankfurt (Oder) ist die Zertifizierung mehr als eine formale Auszeichnung. Sie ist Bestätigung der geleisteten Arbeit und zugleich Ansporn, die medizinischen Strukturen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind neben der Orthopädie u.a.auch Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingMandy Timm | T. 0335 548 1260 | mandy.timm@klinikumffo.deMüllroser Chaussee 7 | 15236 Frankfurt (Oder)Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6390270