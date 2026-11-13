Die Rigetti-Aktie bleibt eine der spannendsten, aber auch spekulativsten Wetten auf die Zukunft des Quantencomputings. Seit dem Hoch im Juni bei rund 27 US$ hat der Kurs etwa -60% verloren. Am Freitag notiert die Aktie bei rund 10,30 US$. Damit stellt sich die Frage: Hat die Aktie inzwischen genug korrigiert, und bietet das aktuelle Kursniveau wieder eine interessante Einstiegschance? Schwache Quartalszahlen erzielt Im dritten Quartal 2026 erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de