Die Rigetti-Aktie bleibt eine der spannendsten, aber auch spekulativsten Wetten auf die Zukunft des Quantencomputings. Seit dem Hoch im Juni bei rund 27 US$ hat der Kurs etwa -60% verloren. Am Freitag notiert die Aktie bei rund 10,30 US$. Damit stellt sich die Frage: Hat die Aktie inzwischen genug korrigiert, und bietet das aktuelle Kursniveau wieder eine interessante Einstiegschance? Schwache Quartalszahlen erzielt Im dritten Quartal 2026 erzielte ...

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