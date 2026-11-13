Die Nebius-Aktie hat nach den Quartalszahlen einen heftigen Rückschlag erlebt. Dabei hat der KI-Cloud-Anbieter die Umsatzerwartungen deutlich übertroffen. Doch der schwächere Jahresausblick und milliardenschwere Investitionspläne kamen bei Anlegern überhaupt nicht gut an. Nebius-Aktie stürzt nach Zahlen um fast -17% ab Bei Nebius ging es am Donnerstag ordentlich bergab. Nachdem die Aktie am Mittwoch noch kräftig zugelegt hatte, folgte nach der Veröffentlichung ...

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