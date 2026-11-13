Bei Infineon klaffen Börsenkurs und Geschäftsentwicklung derzeit weit auseinander. Obwohl der Chipkonzern neue Rekordzahlen meldet, hat die Aktie vom Hoch rund -42 % verloren. Der Chart zeigt sogar noch deutlich tiefere Kursbereiche, während Analysten weiterhin optimistisch bleiben. Wie passt das zusammen? Infineon-Aktie verliert über -40% - was steckt dahinter? Bei Infineon sieht das Chartbild momentan alles andere als überzeugend aus. Nachdem die ...

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