Whatsapp arbeitet an einer Neuerung für den Statusbereich. Künftig sollen User:innen ihren Standort mit ihren Kontakten teilen können. Wie das funktioniert und wann es sich lohnt. Meta verwandelt den Statusbereich von Whatsapp immer mehr in einen Social-Media-Hub. Mittlerweile können User:innen darüber eine Vielzahl von Inhalten mit ihren Kontakten teilen, darunter Videos, Fotos oder auch Musik. Künftig soll die Liste noch erweitert werden, wie WABetaInfo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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