Mainz (ots) -"Report Mainz" bringt am Dienstag, 17. November 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgenden Beitrag:Kritische Infrastruktur - Mangelnder Schutz vor Terror, hybrider Kriegsführung, SabotageInformationen auch auf: www.reportmainz.deBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.Newsletter "SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)"Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6390286

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