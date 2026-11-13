Mainz (ots) -
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 17. November 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgenden Beitrag:
Kritische Infrastruktur - Mangelnder Schutz vor Terror, hybrider Kriegsführung, Sabotage
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
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Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6390286
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