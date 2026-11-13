Bad Neustadt a. d. Saale (ots) -Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ermöglicht ein eigener Raum in der Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivmedizin mehr Ruhe und Nähe für sterbende Menschen und ihre Angehörigen.Wenn ein Mensch im Krankenhaus stirbt, ist es für Angehörige wichtig, bei ihm sein zu können und sich in Ruhe verabschieden zu dürfen. Im Klinikalltag ist es nicht immer möglich, dafür einen geschützten Rahmen zu schaffen. Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt steht dafür seit Anfang Februar 2026 der Raum "Würdevolles Sterben" in der Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivmedizin zur Verfügung. Elf Patientinnen und Patienten wurden dort bisher in ihrer letzten Lebensphase begleitet.Die Idee stammt aus dem Stationsteam der Normalpflegestation in der Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivmedizin. Ausgearbeitet wurde es von Marie Wetzel, stellvertretende Stationsleitung der Station 3 der neurologischen Frührehabilitation. Im Rahmen ihrer DKG-Weiterbildung "Leitung einer Station/eines Bereiches" beschäftigte sie sich mit der Frage, wie die Begleitung sterbender Menschen auf ihrer Station verbessert werden kann.In der Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivmedizin werden unter anderem Menschen nach Schädel-Hirn-Verletzungen, Schlaganfällen und Hirnblutungen bereits während ihrer intensivmedizinischen Behandlung und auch im weiteren Verlauf versorgt. Wenn absehbar ist, dass ein Patient oder eine Patientin sterben wird, findet die Begleitung häufig im regulären Patientenzimmer statt. Für Angehörige ist es dort oft schwierig, ungestört Zeit mit ihrem Familienmitglied zu verbringen.Mit dem Raum "Würdevolles Sterben" gibt es nun eine weitere Möglichkeit, sterbende Menschen zu begleiten, ohne sie dafür von ihrer Station verlegen zu müssen. Angehörige können bei ihnen bleiben und auch über Nacht dort sein. Dafür steht ihnen ein gut ausgestatteter Raum zur Verfügung. Die gemeinsame Zeit kann so weit wie möglich nach den Wünschen und Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gestaltet werden."Mir war wichtig, dass aus der Projektarbeit nicht nur ein Konzept auf dem Papier entsteht, sondern etwas, das tatsächlich im Stationsalltag ankommt", sagt Marie Wetzel.Die Idee wurde in enger Abstimmung mit Dr. Volker Ziegler, Chefarzt der Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivmedizin, sowie dem interdisziplinären Team aus Pflege, Medizin, Therapie und Angehörigenberatung weiterentwickelt und umgesetzt."Die Begleitung sterbender Menschen gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Krankenhaus. Mit dem Raum schaffen wir bessere Voraussetzungen dafür, dass Patientinnen und Patienten in dieser letzten Lebensphase gut begleitet werden und Angehörige die Möglichkeit haben, bei ihnen zu sein", sagt Dr. Volker Ziegler.Auch für die anderen Patientinnen und Patienten auf der Station ist es hilfreich, dass die Sterbebegleitung in einem separaten Raum stattfinden kann. Das Behandlungsteam hat dort zudem die Möglichkeit, sich gezielt um den sterbenden Menschen und seine Angehörigen zu kümmern.Sechs Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Pflege, Therapie und Medizin haben eine Weiterbildung im Bereich Palliative Care bereits abgeschlossen oder nehmen derzeit daran teil. Damit baut das Team seine fachlichen Kompetenzen in der Begleitung schwerstkranker Menschen gezielt weiter aus. Auch die bisherigen Rückmeldungen von Angehörigen und Mitarbeitenden zum neuen Raum sind positiv. Ihre Erfahrungen und Anregungen fließen in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Sterbebegleitung ein.Die Einrichtung des Raumes "Würdevolles Sterben" wurde maßgeblich durch den Verein zur Förderung der Palliativmedizin e. V. finanziell unterstützt. Aufgabe des Vereins ist es, die ambulante und stationäre Palliativversorgung in der Region zu fördern. Mit seiner Unterstützung können Projekte und Angebote umgesetzt werden, die schwerstkranken Menschen und ihren Angehörigen zugutekommen.Weitere Informationen zum Verein, seinen Aktivitäten und Möglichkeiten der Unterstützung gibt es unter www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/palliativmedizin/verein-zur-foerderung-der-palliativmedizin-e-v.htmlDer RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtKatrin Schmitt | UnternehmenskommunikationT. +49 9771 66-26100 | katrinmaria.schmitt@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6390291