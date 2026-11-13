Berlin (ots) -Regisseur David Leitch (Bullet Train) drehte seinen neuen Actionfilm mit der Insta360 X5. Viele Einstellungen entstanden erst im Schnitt.Kameras im Geldsack, an Motorrädern und direkt an den Darstellern: Für seinen neuen Actionfilm "How to Rob a Bank" setzte Regisseur David Leitch (Bullet Train, The Fall Guy) auf die Insta360 X5. Bei einzelnen Szenen liefen bis zu 20 Kameras gleichzeitig. Der Film läuft ab sofort in den Kinos.Der Film mit Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Pete Davidson und John C. Reilly erzählt die Geschichte einer Social-Media-affinen Bankräuberbande, die ihre gewagten Überfälle live im Netz überträgt. Dabei ahnen die Räuber nicht, dass ihr wachsender viraler Ruhm sie ins Visier eines erfahrenen FBI-Agenten und eines brillanten Softwareentwicklers gebracht hat. Obwohl das ungleiche Duo ihnen immer näher kommt, gehen sie über ihre Grenzen hinaus und setzen für ihre Überzeugungen und ihren bisher ehrgeizigsten Coup alles aufs Spiel. Produziert wurde der Film von Brian Grazer, Jeb Brody, Allan Mandelbaum, Kelly McCormick und David Leitch. Ausführende Produzenten sind Ben Ormand und Mark Bianculli.Insta360 wurde nicht nur in die Produktion des Hollywood-Spielfilms, sondern auch in die Handlung selbst eingebunden. Die Social-Media-affine Bande setzt auf die Insta360 X5, und die mit der X5 gedrehten Aufnahmen sind im fertigen Film zu sehen.Eine Geschichte, zwei BildsprachenDa die Figuren sowohl Bankräuber als auch Content Creator sind, die ihre Taten filmen, stellte der Film das Team vor eine besondere kreative Herausforderung: Wie lassen sich klassische 35-mm-Filmaufnahmen und die von den Figuren selbst gedrehten Social-Media-Videos zu einer zusammenhängenden Geschichte verbinden?Regisseur David Leitch und das Kamerateam mussten zwei Bildsprachen entwickeln, die nebeneinander bestehen konnten. Sorgfältig komponierte 35-mm-Aufnahmen sollten das Leben und die Gefühle der Figuren einfangen, während ihre Videos von den Überfällen dynamisch und glaubwürdig wirken sollten. Ganz so, als hätten die Figuren sie tatsächlich selbst gedreht.Nach umfangreichen Tests in der Vorproduktion erwies sich Insta360 als ideale Wahl für diesen unmittelbaren, spontanen Bildstil.Eine neue Perspektive für jede AufnahmeMit der Insta360 X5 konnten die Filmschaffenden das Geschehen nicht nur aus der Perspektive der Figuren einfangen, sondern auch verschiedene Bildkompositionen aus einer einzigen Aufnahme erproben. In der Vorproduktion demonstrierte Jimmy Johenning, Producer of Digital Sequences, Leitch und Jonathan Sela, dem Kameramann der Hauptunit, die Möglichkeiten zur nachträglichen Wahl des Bildausschnitts: Er gab ihnen ein iPad und ließ sie das Insta360-Aufnahmematerial in Echtzeit erkunden.Für Leitch erwies sich die Möglichkeit, aus vorhandenem 360°-Material neue Einstellungen zu erstellen, insbesondere bei den Überfallsequenzen als wertvoll. So konnte das Team die einzelnen Action-Parts flexibler miteinander verbinden und die Handlung im Fluss halten. Er erklärt: "Wenn wir eine Einstellung brauchten und eine 360°-Kamera mitlief, konnten wir sie buchstäblich erschaffen."Post Production Supervisor Jacob Donohue nennt ein praktisches Beispiel: War eine Einstellung zunächst auf den Lauf einer Waffe gerichtet und wollte der Regisseur später die Person sehen, die sie hielt, konnte das Team einfach auf dasselbe 360°-Material zurückgreifen und den Bildausschnitt neu wählen. So lieferte ein einziger aufgezeichneter Moment im Lauf des Schnitts immer wieder neue Perspektiven.Dieser Ansatz zog sich durch die gesamte Produktion. An einem typischen Drehtag liefen sieben oder acht Insta360-Kameras, bei einzelnen Überfallsequenzen waren es sogar 12 bis 20. Auf Motorrädern und in fahrenden Fahrzeugen konnte das Filmteam dank der Rundumaufnahme der gesamten Szene Kamerabewegungen erst in der Postproduktion gestalten, die sich bei solchen Geschwindigkeiten sonst real nur schwer oder praktisch gar nicht hätten umsetzen lassen.Den Anforderungen eines Actionfilms gewachsenAußerdem probierte das Team Kamerapositionen aus, die mit herkömmlichen Setups schwierig gewesen wären. Für Jonathan Sela bot die X5 im Geldsack eine besonders fesselnde Perspektive. Die Kamera hielt fest, wie die Räuber Bargeld in den Sack stopfen, ihn drehen und herumschleudern. So holte sie das Publikum mitten ins Geschehen.Eine weitere Einstellung, ein Favorit von Donohue, zeigt den Blick durch einen Stapel Banknoten, während die Räuber das Geld durchblättern. Das kompakte Design und das weite Sichtfeld der Kameras machten diese ungewöhnlichen Positionen erst möglich und eröffneten dem Filmteam Blickwinkel, die mit größerem Kameraequipment kaum zu erreichen wären. Für David Myrick, Director of Photography der YouTube-Unit, boten die Kameras zudem Optionen über die gewohnten Tools wie Dollys, Steadicams und Kräne hinaus. Er bringt es so auf den Punkt: "Es war irgendwie so, als gäbe es keine Regeln."Die rasanten Sequenzen stellten auch die Stabilisierung und den Horizontausgleich von Insta360 auf die Probe. Die Kameras waren an fahrenden Fahrzeugen und an den Darstellern befestigt. Trotz Bewegung und Vibrationen sorgten FlowState-Stabilisierung und 360°-Horizontsperre für ruhige Bilder mit geradem Horizont. Johenning bezeichnete die FlowState-Stabilisierung als "Gamechanger" und betonte das große Potenzial für Autoszenen, Motorradfahrten und Kampfsequenzen.Genauso bewährte sich das Konzept der austauschbaren Linsen am fordernden Set eines Actionfilms. Johenning erinnert sich, dass die Produktion etwa 20 bis 30 Linsen verschliss, aber nur etwa zwei Kameragehäuse. Da sich beide Linsen in weniger als einer Minute wechseln ließen, waren die Kameras schnell wieder einsatzbereit, sodass das Team weiter mit kreativen Setups experimentieren konnte.Vom Filmset auf die KinoleinwandUm in den finalen Schnitt eines Kinofilms gelangen zu können, musste das 360°-Material die Bildqualitätsstandards des Films erfüllen und sich in einen etablierten, professionellen Postproduktions-Workflow einfügen. Das Team verarbeitete das Material in Insta360 Studio und wählte dort die Bildausschnitte, bevor es die Aufnahmen für DaVinci Resolve und Avid in ProRes transkodierte. So konnte das 360°-Material neben Aufnahmen klassischer Filmkameras eingesetzt werden.Für Donohue war es entscheidend, sich darauf verlassen zu können, dass die Kameras kinotaugliches Material lieferten. Das Team war zufrieden damit, wie das 360°-Material auf der großen Leinwand wirkte. Das zeigt, welchen Beitrag 360°-Aufnahmen zu einer großen Filmproduktion leisten können.360°-Aufnahmen eröffnen neue Möglichkeiten für das FilmemachenVon ungewöhnlichen Kamerapositionen bis zur Freiheit, Bildausschnitte erst in der Postproduktion festzulegen: Der Beitrag von Insta360 zu "How to Rob a Bank" zeigt, wie 360°-Aufnahmen Filmschaffenden neue Wege für die Umsetzung von Actionsequenzen eröffnen. Da sich das Material in einen professionellen Kino-Workflow einfügt, erweitern 360°-Aufnahmen die Bildsprache des Films und halten zugleich mehr kreative Entscheidungen offen, vom Dreh bis zum Schnitt.Erlebe die Insta360 X5 in "How to Rob a Bank", jetzt im Kino.___________Über Insta360Mit einer "Think bold"-Mentalität gibt Insta360 Menschen die Möglichkeit, ihr Leben auf außergewöhnliche Weise festzuhalten und zu teilen. Als anerkannter Marktführer und Innovationsunternehmen umfasst das umfangreiche Produktportfolio von Insta360 die weltweit meistverkauften 360°-Kameras der X-Serie, die daumengroßen GO-Modelle für alltägliche Aufnahmen sowie eine Vielzahl an Action-Kameras, Gimbals, Webcams und professionellen Fotografie-Lösungen. Mit intuitiver, KI-gestützer Software vereinfacht Insta360 den kreativen Prozess, sodass sich Nutzer voll auf das Storytelling konzentrieren können, ohne von technischer Seite eingeschränkt zu werden. Insta360 hat es sich zur Aufgabe gemacht, einer neuen Generation von Sportlern, Kreativen, Reiselustigen und Filmschaffenden dabei zu helfen, ihre Ideen umzusetzen.Besuchen Sie für weitere Infos: http://www.insta360.com (http://www.insta360.com/)Über die "Think Bold"-Stiftung: https://www.insta360.com/ThinkBoldFund (https://www.insta360.com/ThinkBoldFund)Lesen Sie unseren Blog: https://www.insta360.com/blog (https://www.insta360.com/blog)Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/Insta360 (https://www.facebook.com/Insta360/)Folgen Sie uns auf X: https://x.com/insta360 (https://x.com/insta360)Folgen Sie uns auf Instagram: http://www.instagram.com/insta360 (http://www.instagram.com/insta360/)Folgen Sie uns auf TikTok: http://tiktok.com/@insta360_official (http://tiktok.com/@insta360_official)Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/insta360 (https://www.linkedin.com/company/insta360)Abonnieren Sie unseren YouTube-Channel: http://www.youtube.com/insta360 (http://www.youtube.com/insta360)Folgen Sie uns auf Instagram (Motorrad): www.instagram.com/insta360motorcycling (https://www.instagram.com/insta360motorcycling/)Folgen Sie uns auf TikTok (Motorsport): www.tiktok.com/@insta360motorsports (https://www.tiktok.com/@insta360motorsports)Pressekontakt:Insta360 DACH PR-Teampr.de@insta360.comOriginal-Content von: Insta360 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182391/6390296