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Dow Jones News
13.11.2026 15:51 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW) 

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M O N T A G, 16. November 2026 
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober 
  09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag 
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der 
     Euro Finance Week (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 
     15:45 AMLA-Chefin Zsego, 16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner) 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November 
    - PH/Asean-Gipfel 
 
D I E N S T A G, 17. November 2026 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag 
  07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate 
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November 
*** 11:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 
     Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober 
*** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution 
*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach Tirol 
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q 
***   - EU/EU-Kommission, Herbstprognose 
***   - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November) 
 
M I T T W O C H, 18. November 2026 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober 
*** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers' 
      Dialogue zu "The Next Chapter in Financial Innovation" 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober 
  08:00 DE/Baugenehmigungen September 
  10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag 
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033 
     im Volumen von 3 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober 
*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin 
     bei DealBook Summit 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober 
    - NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate 
***   - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis 
    - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 19.11.), 
 
D O N N E R S T A G, 19. November 2026 
*** 08:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei 
     JP Morgan Financials Conference 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe September 
*** 10:00 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei Morgan Stanley European 
     Technology, Media & Telecom Conference 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone 
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz 
     zur Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson) 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober 
*** 18:30 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an 
     Diskussion im Economic Club of Indiana 
*** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an 
     Money Marketeers Dinner 
    - DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag 
***   - US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq 
    - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister endet (seit 18.11.) 
 
F R E I T A G, 20. November 2026 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober 
*** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der 
     Referenzsätze für Unternehmenskredite 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November 
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week 
     (9:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel, 
     15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil) 
*** 11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei 
     JP Morgan Financials Conference 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November 
 
S O N N T A G, 22. November 2026 
    - US/US-Präsident Trump, Rede bei Gala-Dinner des Trump Meme 
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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