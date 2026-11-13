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Dow Jones News
13.11.2026 15:51 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. November (48. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. November (48. KW) 

=== 
M O N T A G, 23. November 2026 
  07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index Oktober 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
  22:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q 
 
D I E N S T A G, 24. November 2026 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober 
*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 AT/EZB-Vizepräsident Vujcic, Grußwort und Teilnahme an 
     Chat zu "Resist the shocks - how to boost Europe's resilience" 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November 
  22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 
  22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
***  - DE/Volkswagen AG (VW), Beginn Tarifverhandlungen mit der IG Metall 
 
M I T T W O C H, 25. November 2026 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q3 
*** 10:00 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
    - EU/EZB, Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung 
 
D O N N E R S T A G, 26. November 2026 
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Dezember 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober 
  10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), HV 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 28./29. Oktober 
***   - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026) 
    - EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats 
    - EU/Europäischer Rat, Sondersitzung (bis 27. November) 
    - US/Börsenfeiertag: USA 
 
F R E I T A G, 27. November 2026 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
*** 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
*** 08:45 FR/Privatkonsum Oktober 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober 
*** 15:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Townhall bei 
     "Euro20+"-Event der Bundesbank 
    - EU/Europäischer Rat, Sondersitzung endet (seit 26. November) 
     - US/Verkürzter US-Aktien- und Anleihehandel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

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November 13, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)

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