Dortmund (ots) -Die Wertkraft GmbH & Co. KG verbindet den Vertrieb von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen mit der technischen Umsetzung durch Fachbetriebe. Dafür stellt das Unternehmen eine Plattform bereit, die von der Kundengewinnung über die Beratung bis zur Auftragsabwicklung zahlreiche Prozesse organisiert. Seit 2020 hat das Unternehmen, das zuvor unter dem Namen B&C Solartechnik tätig war, auf diese Weise hunderte Anlagen mit einem Auftragsvolumen von mehr als zehn Millionen Euro vermittelt.Drei Beteiligte, ein gemeinsames ZielEin Abschluss allein ist noch kein gutes Geschäft. Entscheidend ist, was davor und danach passiert: Wurde der Kunde so beraten, dass er eine fundierte Entscheidung treffen kann? Ist das verkaufte Projekt technisch und wirtschaftlich realisierbar? Kann der ausführende Betrieb damit profitabel arbeiten? Und kann sich der Berater darauf verlassen, dass seine Zusagen anschließend eingehalten werden? Wertkraft setzt genau an dieser Schnittstelle an.Hinter Wertkraft steht kein neu geschaffenes Vertriebskonstrukt. Hervorgegangen aus der B&C Solartechnik, ist das Team seit 2020 am Markt und hat hunderte Energieprojekte vermittelt. Das System, das heute Wertkraft heißt, ist dabei nicht am Reißbrett entstanden. Es wurde über mehrere Jahre anhand realer Kunden, Projekte und Partner kontinuierlich entwickelt, erprobt und verbessert.Seit 2020 gewachsen und über Jahre systematisiertDas heutige Geschäftsmodell wurde über mehrere Jahre anhand realer Kundenprojekte und der Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben entwickelt. Dabei entstanden aus einzelnen Vertriebsprozessen nach und nach standardisierte Abläufe.Heute gehören dazu die hauseigene Leadgenerierung über eigene Marketingkanäle, selbst entwickelte Software und ein festes Telefonteam zur Vorqualifizierung potenzieller Kunden. Hinzu kommen strukturierte Beratungsprozesse, Customer Success und Win-Back-Maßnahmen sowie ein vollständig eingerichtetes Backoffice, das unter anderem Controlling, Kennzahlen und Abrechnungen übernimmt. Ergänzt wird das System durch eine eigene Akademie zur Ausbildung der Vertriebspartner. Wertkraft versteht sich deshalb weder als klassischer Vertrieb noch als Marketingdienstleister. Das Unternehmen betreibt eine vollständig organisierte Vermarktungsplattform, vom Eigenheim bis zum Großprojekt.Beratung mit einem reproduzierbar hohen StandardEin wesentlicher Teil des Systems betrifft die Beratungsqualität. Denn gute Beratung soll bei Wertkraft nicht davon abhängen, welcher Verkäufer zufällig vor dem Kunden sitzt. Einheitliche Produktdaten, Kalkulationsgrundlagen und digitale Prozesse sorgen dafür, dass Berater auf derselben fachlichen Grundlage arbeiten. Gleichzeitig werden die Berater über die eigene Wertkraft-Akademie ausgebildet. Zertifizierte Schulungen, Prüfungen und verbindliche Wissensstandards sollen sicherstellen, dass nicht nur Verkaufstechniken beherrscht werden, sondern Produkte, Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit verstanden werden.Karriere im PV-Vertrieb ohne StrukturvertriebAuch für Vertriebspartner ist das System bewusst anders aufgebaut. Wer im Vertrieb erfolgreich sein will, stößt häufig auf dieselben Herausforderungen: Woher kommen kontinuierlich qualifizierte Leads? Wer organisiert das Marketing und erstellt Angebote? Wer beantwortet technische Rückfragen und kümmert sich nach der Unterschrift um den Auftrag?Bei Wertkraft sollen diese Aufgaben nicht beim einzelnen Berater hängen bleiben. Er kann sich auf die Kundenberatung und den Verkauf konzentrieren, während die Organisation im Hintergrund die weiteren Abläufe übernimmt. Startpakete, Ausrüstungsgebühren oder mehrstufige Strukturen gehören nicht zum Modell. Wertkraft ist kein Strukturvertrieb.Hinzu kommt eine breite Produktpalette aus Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen. Dadurch können Berater unterschiedliche Technologien und Kombinationen anbieten und bestehende Kundenbeziehungen weiterentwickeln. Für leistungsstarke Vertriebspartner ergeben sich damit zusätzliche Verdienst- und Entwicklungsmöglichkeiten. Auch ein deutlich sechsstelliges Jahreseinkommen ist nach Unternehmensangaben möglich, ohne dafür eine eigene Vertriebsorganisation mit Personal, Marketing und operativer Projektabwicklung aufbauen zu müssen.Gesundes Wachstum für ausführende BetriebeAuf der anderen Seite der Plattform stehen die ausführenden Fachbetriebe. Für sie stellt sich eine andere Frage: Wie lässt sich wachsen, ohne parallel eine eigene Vertriebsorganisation mit erheblichen Fixkosten aufbauen zu müssen? Denn noch bevor der erste zusätzliche Auftrag geschrieben wird, kann daraus eine sechsstellige Kostenstruktur entstehen.Wertkraft dreht dieses Verhältnis um. Der ausführende Betrieb konzentriert sich auf seine Kernkompetenz und übernimmt qualifizierte, vorgeprüfte und sauber übergebene Projekte. Kundengewinnung wird dadurch von einer eigenen organisatorischen Herausforderung zu einer skalierbaren Leistung. Das Ziel ist nicht Wachstum um jeden Preis. Entscheidend ist, dass Auftragseingang, operative Kapazität und Ausführungsqualität gemeinsam wachsen."Wir nennen das den Wertkraft-Effekt: Wenn die Kundengewinnung plötzlich nicht mehr der Engpass ist. Wenn ein Partner nicht mehr fragt, wo der nächste Auftrag herkommt, sondern wie viele Projekte er bei gleichbleibender Qualität zusätzlich übernehmen kann, dann funktioniert unser System", sagt Matthias Czaja, Mitgründer und Prokurist bei Wertkraft.Wert entsteht nur, wenn alle Seiten gewinnenDas Geschäftsmodell folgt damit einem einfachen Grundsatz: Ein guter Verkauf darf nicht nur für den Verkäufer gut sein. Der Kunde muss ein Produkt erhalten, das zu seinem Bedarf passt und wirtschaftlich wie technisch nachvollziehbar ist. Der ausführende Betrieb muss mit dem übernommenen Projekt profitabel arbeiten und seine Reputation stärken können. Der Berater braucht wiederum verlässliche Partner, wettbewerbsfähige Produkte und die Sicherheit, dass seine Zusagen anschließend eingehalten werden.Darin liegt letztlich der Gedanke hinter dem Namen Wertkraft: Nicht der Abschluss allein zählt, sondern die wirtschaftliche Kraft, die daraus auf allen Seiten entstehen kann. Werte schaffen, bei denen alle gewinnen.Über Wertkraft:Die Wertkraft GmbH & Co. KG mit Sitz in Dortmund ist eine Vermarktungsplattform für Energielösungen. Das Unternehmen verbindet Inhouse-Leadgenerierung, Beratung, KI und Software, Backoffice und Qualitätsmanagement mit einem Netzwerk ausgesuchter ausführender Fachbetriebe.Das Unternehmen, vormals B&C Solartechnik, ist seit 2020 am Markt und hat seitdem Energieprojekte mit einem Auftragsvolumen von mehr als zehn Millionen Euro vermittelt. Allein im vergangenen Jahr wurden hunderte Aufträge vermittelt.Seit Sommer 2026 gehört Wertkraft zur Apricus Gruppe. Über die Unternehmensgruppe und ihre Partner werden unter anderem Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen sowie größere Energieprojekte entwickelt, vermarktet und umgesetzt.Pressekontakt:Wertkraft GmbH & Co. KGWestfalendamm 22344141 Dortmundinfo@wertkraft.iowww.wertkraft.ioOriginal-Content von: Wertkraft GmbH & Co. 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