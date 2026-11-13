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Dow Jones News
13.11.2026 16:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Leichte Gewinne nach US-Erzeugerpreisen

DJ MÄRKTE USA/Leichte Gewinne nach US-Erzeugerpreisen

DOW JONES--Mit Aufschlägen ist die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Die mit Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise für den Oktober lagen im Vergleich zum Vormonat mit einem Plus von 0,3 Prozent leicht unter der Prognose einer Zunahme um 0,4 Prozent. In der Kernrate, ohne die volatilen Bereiche Nahrungsmittel und Energie, wurde mit einer Zunahme um 0,3 Prozent genau die Schätzung getroffen. Gleichwohl wurde der Vormonatswert leicht nach oben revidiert. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 52.510 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legt um 0,3 Prozent zu und für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 0,2 Prozent nach oben.

Die unerwartet hohen US-Inflationsdaten und Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller hatten zuletzt die Wetten auf eine Zinserhöhung wieder beflügelt. Diese wurden durch einen erneuten Anstieg der Ölpreise am Vortag weiter untermauert, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, die USA bräuchten kein Abkommen mit dem Iran. Die Geldmärkte haben nach den jüngsten Daten eine Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte eingepreist, verglichen mit 86 Prozent zuvor, wie aus Daten von LSEG hervorgeht. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte sank unterdessen von 14 Prozent auf 9 Prozent.

Dagegen drücken die Nvidia-Entwicklungen rund um den Rücktritt von CEO Jensen Huang nicht weiter auf das Sentiment. Sie werden eher als ein "hausgemachtes" Problem gesehen, heißt es. Die Nvidia-Aktie fällt um weitere 0,6 Prozent. Zudem sind die Zweifel an den Investitionen in den KI-Sektor wieder weitgehend ausgeräumt. So plant SpaceX Investitionen von 74 Milliarden Dollar für neue Rechenzentren in Texas und Arizona. Die SpaceX-Aktie legt um 0,4 Prozent zu.

Bei den Einzelwerten fallen die Microsoft-Aktien um 1,3 Prozent. Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams sind derzeit weltweit gestört. Microsoft verzeichnet nach eigenen Angaben jedoch ermutigende Fortschritte bei der Wiederherstellung der Systeme "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", so ein Sprecher des Unternehmens.

Cisco Systems hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal sprunghaft gestiegen sind. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Nachfrage im Markt für agentische Künstliche Intelligenz. Auf den Kurs drücken allerdings sinkende Margen. Zudem nutzen viele Anleger nach der starken Entwicklung der Aktie im Jahresverlauf die Zahlen für Gewinnmitnahmen, heißt es. Der Kurs reduziert sich um 2,9 Prozent.

Applied Materials verlieren 1,0 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat im vierten Geschäftsquartal einen sprunghaften Anstieg von Gewinn und Umsatz verzeichnet. Angetrieben wurde das Wachstum von der durch Künstliche Intelligenz (KI) befeuerten Nachfrage nach Halbleiterdienstleistungen.

Die US-Anleihen setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 6 Basispunkte auf 5,16 Prozent zu. Nach den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Erzeugerpreisen geben die Renditen nur kurzzeitig einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Doch die Erwartung einer erneuten Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember stützt weiter, heißt es.

Der Dollar zeigt sich nach den Daten weiterhin fester. Der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank stützt den Greenback weiterhin, heißt es.

Die Ölpreise legen nach dem jüngsten Anstieg zum Wochenausklang weiter zu. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent notiert 1,1 Prozent höher bei 96,89 Dollar. Weiterhin sorgt die Absage von US-Präsident Trump an ein Abkommen mit dem Iran für steigende Notierungen.

Beim Goldpreis kommt es nach den jüngsten deutlichen Abgaben zu einer leichten Gegenbewegung. Die Feinunze verteuert sich um 0,4 Prozent auf 3.891 Dollar. Die Aussicht auf höhere Zinsen macht Gold weniger attraktiv, heißt es. Auch der weiterhin starke Dollar belastet. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          52.510,24  +0,4  +213,15    52.297,09 
S&P-500         7.617,33  +0,3   +24,93    7.592,40 
NASDAQ Comp      25.406,53  +0,2   +40,43    25.366,09 
NASDAQ 100       28.271,01  -0,1   -18,18    28.289,19 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,87 +0,01    4,89      4,83 
5 Jahre           4,99 +0,04    4,99      4,94 
10 Jahre          5,16 +0,06    5,17      5,11 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03 
EUR/USD          1,1048  -0,1  -0,0005     1,1053   1,1067 
EUR/JPY          176,7  +0,0   0,0200     176,68  176,9500 
EUR/CHF          0,9255  +0,3   0,0023     0,9232   0,9236 
EUR/GBP          0,8348  +0,0   0,0002     0,8346   0,8360 
USD/JPY          159,93  +0,1   0,0800     159,85  159,9000 
GBP/USD          1,3233  +0,1   0,0006     1,3227   1,3238 
USD/CNY          6,671  +0,0   0,0006     6,6704   6,6704 
USD/CNH          6,6742  +0,0   0,0012     6,6730   6,6733 
AUS/USD          0,6789  -0,3  -0,0019     0,6808   0,6809 
Bitcoin/USD      69.384,58  -2,9 -2.102,56    71.487,14 71.594,52 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         89,36  +0,7    0,62      88,74 
Brent/ICE         96,89  +1,1    1,07      95,82 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          3.891,39  +0,4   15,04    3.876,35 
Silber           49,77  -0,5   -0,23      50,01 
Platin         1.507,78  -0,7   -10,80    1.518,58 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/kla

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November 13, 2026 09:45 ET (14:45 GMT)

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