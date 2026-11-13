DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 14., bis Montag, 16. November (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 15. November 2026 - PH/Asean-Gipfel M O N T A G, 16. November 2026 *** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq *** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober PROGNOSE: +7,0% gg Vj zuvor: +7,2% gg Vj *** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj *** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober 09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 15:45 AMLA-Chefin Zsego, 16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner) *** 11:00 EU/Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-1,1% gg Vj *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: 19,0 zuvor: 25,5 - PH/Asean-Gipfel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/mgo/hab/kla

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November 13, 2026 09:52 ET (14:52 GMT)

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