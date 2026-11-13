O Grove (Pontevedra) (ots) -Der spanische Hersteller Bolton Food SL ruft aktuell das Produkt "Nixe Thunfisch Salat Couscous, 160g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2030 öffentlich zurück. Aufgrund eines Kennzeichnungsfehlers wurde das Produkt fälschlicherweise als 'glutenfrei' deklariert, obwohl es die Zutat Hartweizengrieß enthält. Zur Vermeidung möglicher gesundheitlicher Beschwerden sollten Personen mit einer Glutenunverträglichkeit den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls verzehren. Für Personen ohne Glutenunverträglichkeit ist das Produkt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.Das betroffene Produkt "Nixe Thunfisch Salat Couscous, 160g" wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Nixe Thunfisch Salat Couscous, 160g" des Herstellers Bolton Food SL mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2030 betroffen.Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Bolton Food SL sowie weitere Produkte der Marke "Nixe" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie, die Information an diese weiterzugeben.Bolton Food SL entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6390336