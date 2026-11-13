Neue Gentechnik und KI erleichtern die Entwicklung gefährlicher Keime als Biowaffen. Sicherheitsforscher der Universität Osnabrück ordnet ein, wie groß die Gefahr tatsächlich ist und welche Umsetzungsschwierigkeiten es gibt. Vom Kot, mit dem die alten Römer ihre Feinde beworfen haben sollen, über Tests mit Pest-, Anthrax- und Malariaerregern in den beiden Weltkriegen bis zu Gerüchten um ethnische Bomben. In Kriegen und auch bei Terroranschlägen haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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