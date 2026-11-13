Berlin (ots) -Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hat gegen die geplante Pflegereform der Bundesregierung mehrere Tausend Pflegende, Pflegebedürftige und Angehörige auf die Straße gebracht. Die bundesweite Pflege-Protest-Tour läuft seit einer Woche und hat heute in München Station gemacht.bpa-Präsident Bernd Meurer nach Kundgebungen in fünf Landeshauptstädten: "Unsere Proteste gegen das Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) entfalten Wirkung. Führende Politikerinnen und Politiker stellen sich inzwischen klar an die Seite der Pflegedienste und kündigen Nachbesserungen an, besonders beim Sozialraumbudget und der Pflegebegleitung."Die Veranstaltungen in Magdeburg, Hamburg, Bremen, Stuttgart und heute in München hätten mehrere Tausend Menschen mobilisiert und ihre Stimmen unüberhörbar gemacht. "Die hohe Beteiligung zeigt deutlich: Kommt die Reform so wie geplant, droht der größte jemals dagewesene Kahlschlag an den Entlastungsstrukturen für die betroffenen Familien", so Meurer weiter.Dem bpa-Präsidenten zufolge bringt die Ausgrenzung der ambulanten Dienste aus dem geplanten Sozialraumbudget und der Pflegebegleitung keine Einsparungen, bringt aber mehr als 50.000 Arbeitsplätze noch vor Weihnachten in Gefahr. "Die Abgeordneten müssen jetzt die Fehler im Gesetzentwurf korrigieren", fordert Meurer.Unter dem Motto "Versorgung sichern. PNOG nachbessern." protestiert der bpa seit einer Woche gemeinsam mit Pflegebedürftigen, Angehörigen, Mitarbeitenden und Pflegeeinrichtungen gegen weitreichende Einschnitte in die pflegerische Versorgung. Die Protestkundgebungen laufen bis zum 8. Dezember in allen Bundesländern.Pressekontakt:Für Rückfragen: Norbert Grote, bpa-HauptgeschäftsführerTel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6390341