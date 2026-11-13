Ein Versicherer, der in einem Quartal fast 20-mal so viel für Naturkatastrophen zahlt wie im Vorjahr, sollte eigentlich kleinlaut sein. Die Allianz macht das Gegenteil und hebt die Prognose an. Trägt dieser Optimismus bis zum Jahresende, und was bleibt davon für Dividendenanleger übrig? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir angehört, was Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre zum Quartal erzählt hat. Wenn es hagelt, zahlt die Vermögensverwaltung ...

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