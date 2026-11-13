Für Anleger von OHB läuft es momentan alles andere als rund. Nachdem die Aktie bereits am Donnerstag kräftig unter die Räder gekommen war, setzte sich die Talfahrt am Freitag fort. Inzwischen notiert der Kurs nur noch bei rund 182 €. Dabei wächst der Raumfahrtkonzern weiter und sitzt auf milliardenschweren Aufträgen. Ist der jüngste Rücksetzer also möglicherweise übertrieben? OHB wächst weiter - warum fällt die Aktie trotzdem? Eigentlich hatte OHB ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de