Der Rücktritt von Jensen Huang zieht politische Kreise: Ein Ausschuss des US-Senats will den Ex-Chef sowie Handelsminister Howard Lutnick im Dezember öffentlich befragen. Im Mittelpunkt stehen mögliche Chip-Lieferungen nach China über einen Zwischenhändler in Singapur. An der Börse sackt das Papier des Chipriesen erneut ab, während am Dienstag bereits Quartalszahlen anstehen.Die Erholung vom Morgen hat bei Nvidia nicht lange gehalten. Einen ...

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