Vaduz (ots) -Regierungsrat Hubert Büchel und Regierungssekretär Michael Hasler haben am Freitag, 13. November 2026, die Teilnehmenden der Delegationsreise der Regio Basiliensis in Vaduz empfangen. Nach den Begrüssungsworten durch Regierungsrat Hubert Büchel fand im Fürst Johannes Saal des Regierungsgebäudes eine Podiumsdiskussion zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) statt. Teilnehmer waren Regierungssekretär Michael Hasler und Ernst Stocker, Regierungsrat des Kantons Zürich und diesjähriger Vorsitzender der IBK.Die Wirkkraft der IBK wurde dabei von beiden als sehr hoch eingestuft - nach innen, wie nach aussen. Michael Hasler: "Gerade als kleiner, souveräner Nationalstaat ist es uns wichtig, Erfahrungen in der Vierländerregion auszutauschen, Projekte gemeinsam zu entwickeln und gegenüber nationalen und europäischen Entscheidungsträgern in Bern, Berlin, Wien und Brüssel mit einer starken Stimme aufzutreten." Auch Fragen zur Schaffung verbindlicher Strukturen innerhalb der IBK, zu möglichen Effekten des Pakets Schweiz-EU für die Bodenseeregion und zum Modellcharakter der Zusammenarbeit innerhalb der Bodenseeregion für andere Grenzregionen wurden erörtert.Regierungsrat Hubert Büchel seinerseits begrüsste die Teilnehmenden im Namen der Regierung und hob die Bedeutung des grenzüberschreitenden Dialogs hervor: "Viele Aufgaben lassen sich im Austausch mit unseren Nachbarn besser lösen. Der Austausch im Rahmen der Internationalen Bodensee-Konferenz bietet die Möglichkeit, gemeinsame Anliegen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und die Zusammenarbeit in der Bodenseeregion kontinuierlich weiterzuentwickeln."Besuch in Liechtenstein als Abschluss der DelegationsreiseDer Besuch in Liechtenstein bildete den Abschluss der Delegationsreise der Regio Basiliensis und bot Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen sowie neue Impulse für die Zusammenarbeit zwischen den Regionen zu gewinnen. Die Regio Basiliensis ist die Schweizer Partnerin für die Oberrheinkooperation und Kompetenzzentrum erster Wahl zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich im Raum Oberrhein. Der Verein wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Basel.Pressekontakt:Stabsstelle RegierungssekretärMichael Hasler, RegierungssekretärT +423 236 60 06Michael.Hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943599