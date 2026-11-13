Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
90 Millionen C$ Umsatz: Der größte Teil davon kommt jedes Jahr wieder
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX
Xetra
13.11.26 | 17:35
49,875 Euro
-4,29 % -2,235
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
TecDAX
Eurozone 50
Europa 600
1-Jahres-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
50,2150,2718:58
50,2250,2618:58
Dow Jones News
13.11.2026 18:27 Uhr
249 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/Leichtes Minus - Infineon-Aktie unter Druck

DJ XETRA-SCHLUSS/Leichtes Minus - Infineon-Aktie unter Druck

DOW JONES--Mit einem moderaten Minus hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Die mit Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise fielen leicht unter der Prognose aus, in der Kernrate wurde die Schätzung getroffen. Nach den Daten verstärkte sich die Erwartung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im Dezember. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht und die Erwartungen an eine Zinserhöhung deutlich steigen lassen. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 26.750 Punkte, nachdem er am Donnerstag erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden hatte.

Unter Druck standen die Technologiewerte. Marktteilnehmer verwiesen auf die schwachen Vorgaben der Wall Street wo es für die Nasdaq-Indizes deutlich abwärts ging. In der kommenden Woche stünden für die KI-Branche außerdem zwei sehr entscheidende Bewährungsproben an, hieß es. Nvidia wird am Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen. Zudem wird am Donnerstag der Börsengang von Anthropic erwartet, einem der größten Nutzer von Nvidia-Chips. Im Halbleitersektor gaben Infineon um 4,3 Prozent nach und waren damit schwächster DAX-Wert. Suss verloren 4,3 Prozent und Aixtron schlossen 4,7 Prozent niedriger.

Recht gelassen reagierte die Aktie von Mercedes-Benz (+0,2%) auf die Drohung des Autokonzerns, nicht mehr in Deutschland zu investieren. "Das ist natürlich taktisch mit Blick auf Verhandlungen mit der IG Metall, zeigt aber, mit welch harten Bandagen künftig gekämpft wird", sagte ein Händler. Der Markt werde sich auf Streiks und Produktionsunterbrechungen in der Branche vorbereiten.

Die beiden Versorger im DAX, Eon und RWE, gewannen 1,7 und 0,6 Prozent. Diese profitierten von ihrem Status als defensive Werte. Marktteilnehmer verwiesen auch auf einen Bericht der Welt, wonach die Bundesregierung aus geostrategischen Erwägungen heraus die Anteile der beiden Unternehmen am Atomtechnikkonzern Urenco übernehmen will.

Leicht unter Druck standen die Rüstungswerte. Nach den diversen Gewinnwarnungen von CSG und Rheinmetall belasteten nun auch die absehbaren Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. "Die langfristigen Perspektiven der Rüstungsbranche sinken natürlich, sobald die Munitionslager wieder gefüllt sind und mit neuer Technik aufgerüstet wurde", sagte ein Händler. Rheinmetall verloren 0,9 Prozent und bei Renk ging es um 0,4 Prozent nach unten.

CTS Eventim verbesserten sich um 1,7 Prozent. Das Ticket-Unternehmen hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, seine Jahresziele aber bestätigt. Der Vorstand zeigte sich optimistisch für den Rest des Jahres. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       26.750  -0,1    9,3 
DAX-Future   26.828  +0,2    8,9 
XDAX      26.752  +0,1    8,8 
MDAX      30.700  -0,5    0,3 
TecDAX      4.075  -0,8    12,5 
SDAX      17.759  -1,1    3,4 
zuletzt   +/- Ticks 
Bund-Future   121,92 -49,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.