Verzögerte Rechenzentren drücken den KI-Cloud-Anbieter erneut tief ins Minus. Weil Stromanschlüsse fehlen, rutscht ein Teil geplanter Kapazität ins Jahr 2027 - während Microsoft seine Partner offenbar auf den Prüfstand stellt. Auch IREN und CoreWeave geraten unter Druck.Der Ausverkauf bei Nebius geht in die zweite Runde. Nachdem die Aktie des KI-Cloud-Anbieters am Donnerstag nach Vorlage der Quartalszahlen um fast 17 Prozent abgestürzt war, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.