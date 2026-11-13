Verzögerte Rechenzentren drücken den KI-Cloud-Anbieter erneut tief ins Minus. Weil Stromanschlüsse fehlen, rutscht ein Teil geplanter Kapazität ins Jahr 2027 - während Microsoft seine Partner offenbar auf den Prüfstand stellt. Auch IREN und CoreWeave geraten unter Druck.Der Ausverkauf bei Nebius geht in die zweite Runde. Nachdem die Aktie des KI-Cloud-Anbieters am Donnerstag nach Vorlage der Quartalszahlen um fast 17 Prozent abgestürzt war, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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