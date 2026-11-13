Straubinger Anzeiger/Landshuter Tagblatt (ots) -Klar, Verteidigung und Infrastruktur kosten. Aber wer erst behauptet, mit dem vorhandenen Geld auszukommen, und dann solche Kredite aufnimmt und die Bürger trotzdem nicht entlastet, verliert seine Glaubwürdigkeit. Zumal der Bundeshaushalt auch noch voller Buchungstricks steckt, damit die Rechnung am Ende einigermaßen aufgeht. (...).Die Koalition hat sich durch die Nacht gerettet. Die Rechnung bekommen die Bürger.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6390361

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