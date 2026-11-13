Die Ironforge Consulting AG, die Edorex AG und die BEGASOFT AG bündeln ihre Kompetenzen, um öffentliche Verwaltungen und Finanzdienstleister beim sicheren und produktiven Einsatz von künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Die Partnerschaft verbindet KI-Governance, die Integration in bestehende Fachanwendungen und den Betrieb einer zentralen KI-Plattform in Schweizer Rechenzentren zu einem durchgängigen Leistungsangebot. Viele Organisationen haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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