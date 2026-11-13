Die Ironforge Consulting AG, die Edorex AG und die BEGASOFT AG bündeln ihre Kompetenzen, um öffentliche Verwaltungen und Finanzdienstleister beim sicheren und produktiven Einsatz von künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Die Partnerschaft verbindet KI-Governance, die Integration in bestehende Fachanwendungen und den Betrieb einer zentralen KI-Plattform in Schweizer Rechenzentren zu einem durchgängigen Leistungsangebot. Viele Organisationen haben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.