DUBLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion um die Nachbesetzung der Chefetage der Europäischen Zentralbank (EZB) will Deutschland in der kommenden Woche einen Vorschlag unterbreiten. Man spreche über die Besetzung der Notenbank sehr intensiv, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Gipfeltreffen mit anderen EU-Staats- und Regierungschefs in Dublin. "Es stehen Einigungen an, aber wir haben sie noch nicht abgeschlossen." Man brauche noch einige Tage. Über das Wochenende wolle sich der CDU-Chef mit der SPD abstimmen.

Wofür genau Deutschland einen Vorschlag in die Debatte einbringen will, ließ der Kanzler offen.

Präsidentin verlässt EZB Anfang Februar



Die Zeit für die Bestimmung einer Nachfolge bei der Notenbank drängt, denn die EZB-Spitze wird früher als geplant frei. Präsidentin Christine Lagarde hat angekündigt, die Notenbank am 7. Februar 2027 und damit fast neun Monate vor Ende ihrer regulären Amtszeit zu verlassen.

Auch EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel und EZB-Chefökonom Philip R. Lane verlassen im Laufe des kommenden Jahres die Zentralbank. Daher wird auf europäischer Ebene wohl ein Personalpaket verhandelt.

Zwei Kandidaten für Spitzenposten



Für die Besetzung des Präsidentenpostens zeichnet sich eine Entscheidung zwischen dem Niederländer Klaas Knot, früher Chef der niederländischen Zentralbank, und dem Spanier Pablo Hernández de Cos ab. Er ist Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist. Wer aus Berlin mit Unterstützung rechnen kann, ist bislang nicht bekannt.

Deutschland nominierte fristgerecht niemanden für den Posten des EZB-Präsidenten. Zuvor hatte auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel Interesse an der Nachfolge von Lagarde angemeldet. Für die anderen beiden Direktoriumsposten müssen bis kommenden Mittwoch Kandidatinnen oder Kandidaten nominiert werden, wie eine EU-Beamtin nun mitteilte.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) machte aber bereits deutlich, dass Deutschland sein Gewicht als größter Staat im Euroraum einbringen wolle, um eine breit getragene und verantwortungsvolle neue Führungsspitze der EZB zu bilden./rdz/DP/men