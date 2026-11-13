Bei Bitcoin geht der Abverkauf weiter! Nach dem Rückgang unter 70.000 US$ hat die Kryptowährung gleich mehrere wichtige Unterstützungen verloren. Von der jüngsten Erholung ist inzwischen kaum noch etwas übrig. Droht nun sogar ein Absturz auf 63.000 US$? Bitcoin bricht wichtige Unterstützungen - Verkaufsdruck nimmt zu Am Kryptomarkt geht es momentan ordentlich zur Sache. Nachdem Bitcoin zwischenzeitlich wieder bis auf knapp 85.000 US$ geklettert war, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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