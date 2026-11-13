Bei Bitcoin geht der Abverkauf weiter! Nach dem Rückgang unter 70.000 US$ hat die Kryptowährung gleich mehrere wichtige Unterstützungen verloren. Von der jüngsten Erholung ist inzwischen kaum noch etwas übrig. Droht nun sogar ein Absturz auf 63.000 US$? Bitcoin bricht wichtige Unterstützungen - Verkaufsdruck nimmt zu Am Kryptomarkt geht es momentan ordentlich zur Sache. Nachdem Bitcoin zwischenzeitlich wieder bis auf knapp 85.000 US$ geklettert war, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.