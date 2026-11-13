DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise steigen im Oktober innerhalb historischer Prognosespanne

Der US-Erzeugerpreisindex ist im Oktober um 0,3 Prozent gestiegen. Damit lag der Zuwachs innerhalb der Spanne historischer Prognosen des Wall Street Journal für diesen Indikator. Ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie stiegen die Erzeugerpreise im Oktober gegenüber September ebenfalls um 0,3 Prozent. Auch dieser Wert bewegte sich innerhalb der Spanne historischer Prognosen.

Kanadischer Großhandelsumsatz stieg im September um 0,7%

Der kanadische Großhandel hat sich im September erholt. Getrieben wurde diese Entwicklung von höheren Umsätzen bei Computern und Kommunikationsgeräten sowie einer Belebung im Fahrzeugsektor. Die Großhandelsumsätze stiegen gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,7 Prozent auf 92,46 Milliarden kanadische Dollar, was umgerechnet 64,85 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies teilte die Statistikbehörde Statistics Canada am Freitag mit. Das Ergebnis fiel damit besser aus als die vorläufige Schätzung der Behörde, die nach einem Rückgang von 1,4 Prozent im Vormonat von einem Zuwachs um 0,5 Prozent ausgegangen war.

Kanadas Fabrikumsätze im September unverändert

Die kanadische Industrieaktivität ist im September ins Stocken geraten. Trotz des Rückenwinds durch höhere Energiepreise belastete ein deutlicher Rückgang des Verkaufsvolumens bei Primärmetallen das Ergebnis schwer. Die Fabriklieferungen veränderten sich im Vergleich zum Vormonat kaum und beliefen sich auf saisonbereinigt 80,25 Milliarden kanadische Dollar, was rund 56,29 Milliarden US-Dollar entspricht, wie Statistics Canada am Freitag mitteilte. Dies fiel schwächer aus als die frühere Schätzung der Statistikbehörde, die von einem Anstieg um 0,1 Prozent ausgegangen war, nachdem die Erlöse im August um nach oben revidierte 1,8 Prozent gestiegen waren.

Mögliche Überbewertung des Zinspfads der EZB gilt als konstruktiv für Eurozone-Anleihen

Anleger überschätzen womöglich das Ausmaß der Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank, weshalb RBC BlueBay Asset Management die Renditen von Staatsanleihen aus der Eurozone "relativ konstruktiv" beurteilt, schreibt Fixed-Income-Chief-Investment-Officer Mark Dowding in einem Kommentar. "In Europa könnte die Inflation um diese Zeit im nächsten Jahr durchaus wieder unter 2 Prozent liegen, da sich Basiseffekte, die die Inflation angetrieben haben, umkehren", schreibt er. "Folglich glauben wir weiterhin, dass die Märkte die Möglichkeit unterschätzen, dass die EZB nach einer erneuten Zinserhöhung im kommenden Dezember eine Zinspause einlegen und die Zinsen dann noch vor Ende 2027 senken könnte." Dieser Ausblick stimme RBC BlueBay in seinen Einschätzungen mit Blick auf die europäischen Renditen "relativ konstruktiv", meint Dowding.

+++ Konjunkturdaten +++

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November 13, 2026 13:02 ET (18:02 GMT)

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