FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag auch im späten US-Devisenhandel unter Druck gestanden. Mit 1,1022 Dollar fiel die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres. Im späten europäischen Währungsgeschäft hatte der Euro noch auf 1,1040 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1052 (Donnerstag: 1,1081) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9048 (0,9024) Euro gekostet.

Die Commerzbank verwies in einer grundsätzlichen Einschätzung auf die Niederlage der Republikaner bei den jüngsten Zwischenwahlen. "Ohne eine Mehrheit im US-Senat ist es US-Präsident Donald Trump nicht mehr ohne Weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Federal Reserve Board nach seinen Vorstellungen zu verändern", schrieb Analystin Thu Lan Nguyen. Das Risiko einer politisch erzwungenen Lockerung der US-Geldpolitik sei mithin deutlich gesunken und ein wesentlicher Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden./bek/he