Chur - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft BZ Bank Aktiengesellschaft Ziel einer millionenschweren Klage. Nach gescheiterter Schlichtung habe die Gegenpartei nun die Klage beim Bezirksgericht Höfe eingereicht, teilte das Graubündner Institut am Freitagabend mit. Der Kläger fordert laut der GKB einen Schadenersatz von rund 600 Millionen Franken. Er werfe den Beklagten Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab