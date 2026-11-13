NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte am Donnerstag in seinem Fazit zu den Zahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen für den Werbekonzern an. Eine leichte Kürzung gab es bei seiner diesjährigen Umsatzerwartung wegen schwach bleibender Geschäfte im Segment DaaS & E-Commerce./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT



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