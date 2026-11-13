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WKN: 850663 | ISIN: US1912161007 | Ticker: CCC3
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13.11.26 | 21:58
89,83 Euro
+1,96 % +1,73
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
USA Industrie 30
USA 100
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COCA-COLA COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COCA-COLA COMPANY 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
COCA-COLA
COCA-COLA COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COCA-COLA COMPANY89,83+1,96 %
NIKE INC34,405+0,73 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY154,06+1,41 %
WALMART INC116,10+1,74 %
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