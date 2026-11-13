Köln (ots) -Die crossmediale WDR Lokalzeit-Serie "Herzenssache" ist am Freitagabend (13.11.2026) mit dem Publikumspreis "Nah dran" des Bremer Fernseh- und Digitalpreises 2026 ausgezeichnet worden. "Herzenssache" setzte sich bei dem Publikums-Voting, das auf der Webseite des Bremer Fernseh- und Digitalpreises ausgetragen wurde, in einem Feld aus über 20 Produktionen durch."'Herzenssache' verdankt seine Kraft den Menschen, die dem Lokalzeit-Team ihre sehr persönlichen, schönen und auch schwierigen Momente anvertrauen", freut sich Dominik Mercks, stellvertretender Programmdirektor NRW, Wissen und Kultur, über die Auszeichnung. "Dieser Publikumspreis ist eine besondere Anerkennung für Regionaljournalismus, der nah bei den Menschen in Nordrhein-Westfalen ist und ihre vielen unterschiedlichen Lebensentwürfe mit journalistischem Feingefühl erzählt."Echte Paare, echte Gefühle, echtes LebenIm Mittelpunkt bei "Herzenssache" stehen Momente, die Paare uns schenken. So wie Dennis und Danny, die sich beim Fotoshooting ineinander verliebten und heute gemeinsam ein Studio und einen Sohn haben. Michéle und Archimede, die neben der Liebe auch traumatische Erfahrungen der Flucht und Heimweh teilen. Oder Andrea und Alf, die im Wissen um die Kürze des Lebens jeden Tag zählen lassen. Konsequent vom Digitalen gedacht und konzipiert, erzählt "Herzenssache" die Liebesgeschichten plattformgerecht für Web/App, Instagram, Facebook und die WDR Lokalzeit.Redaktion: Nele van Lier, Kerstin Timm-Peeterß, Susanne HamannAutoren der Pilotfolge: Jan-Ole Niermann und Christian SaftigDer WettbewerbDer Bremer Fernseh- und Digitalpreis ist der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus und kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus dem Regionalfernsehen. Später kamen auch regionale Web-Produktionen und neuerdings auch digitale Projekte und Formate hinzu. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Weitere Informationen auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6390389