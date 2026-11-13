Hamburg (ots) -Der NDR erhielt am Freitag, 13. November, für seine Doku "Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr" einen Bremer Fernseh- und Digitalpreis in der Kategorie "Bestes regionales Mediathek-Format".Sabine Doppler, Direktorin Landesfunkhaus Schleswig-Holstein:Ich freue mich sehr über den Preis für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein. Es ist Eike Köhler, Kim Mauch und Björn Kurtenbach gelungen, mit spektakulären Bildern sehr nah dran zu sein - an den Protagonisten, die während der wohl härtesten Ausbildung der Bundeswehr an ihre körperlichen und psychischen Grenzen gehen. Dass die Minentaucher in Bremen als bestes regionales Mediatheksformat ausgezeichnet werden, zeigt, dass regionale Themen so erzählt werden können, dass sie ein großes Publikum finden. Eine großartige Teamleistung!Die sechsteilige Dokuserie "Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr" begleitet einen Lehrgang der Minentaucher - einer spezialisierten Einheit, deren Auftrag es ist, Minen zu finden und unschädlich zu machen. Elf Männer stellen sich einer Ausbildung, die alles fordert: Apnoe bis an den Rand der Ohnmacht, Tieftauchgänge, Gewaltmärsche, Wochen auf See und Helikoptersprünge aus zehn Metern Höhe in die Ostsee. Während die Ausbilder jeden Fehler registrieren, ringen die Anwärter mit Kälte, Erschöpfung und Selbstzweifeln. Die Serie zeigt ihre Motive, ihren Mut und ihren Willen, in einer angespannten Weltlage Verantwortung zu übernehmen.Die Serie zeigt, wie ein regional produziertes Mediathek-Format ein Thema mit überregionaler Relevanz erzählen kann. Die Autor*innen Kim Kristin Mauch und Eike Köhler begleiten einen der härtesten Lehrgänge der Bundeswehr über 56 Drehtage hinweg und gewinnen dabei das Vertrauen der Teilnehmenden. Im Mittelpunkt stehen nicht militärische Klischees, sondern Menschen mit ihren Zweifeln, Versagensängsten, körperlichen Grenzen, ihrem Ehrgeiz und ihrer Kameradschaft. Die Protagonisten werden weder zu Helden stilisiert noch vorgeführt, sondern als vielschichtige Menschen ernst genommen. Die Serie erreichte insgesamt mehr als 11 Millionen Menschen. Besonders stark war die Resonanz bei den 18- bis 34-Jährigen.Hier zu sehen in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/serie/minentaucher-der-harte-weg-in-die-elite-der-bundeswehr/staffel-1/Y3JpZDovL25kci5kZS81MTUz/1Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis, der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später auch regionalen Web Produktionen und neuerdings auch digitalen Projekten und Formaten. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Weitere Informationen auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6390388