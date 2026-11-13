München (ots) -Derby-Spezialist München schlägt wieder zu! Zum 9. Mal in Folge entscheidet der EHC das Duell mit den Augsburger Panthern für sich - diesmal in einem wilden Spiel nach 0:2- und 2:3-Rückstand. "Ein Derby ist immer super. Für unsere Fans ist das etwas Besonderes, für uns auch", schwärmt Münchens Patrick Hager: "Augsburg ist immer ein Hexenkessel. Es macht unglaublich viel Spaß, hier zu spielen. Man kriegt natürlich mit, was auf den Tribünen geschrien wird. Das stachelt einen an." Augsburgs Alexander Blank hadert hingegen mit einem Check vor dem 3:4: "Wenn ich jetzt etwas sage, kriege ich eine Strafe. Aber es kann nicht sein, dass man gefühlt jedes Spiel so eine Situation hat, in der man einen Mitspieler im Slot liegen hat. Ich finde es einfach scheiße."Auch der ERC Ingolstadt jubelt im Bayern-Derby. Beim 4:1 gegen die Straubing Tigers erzielen die Oberbayern 3 Tore im Schlussdrittel. Straubings Marcel Brandt wird deutlich: "Wir waren einfach schlecht. Es gibt keine Worte dafür. Wenn du einfache Fehler machst, die Scheiben in der neutralen Zone, in der offensiven Zone immer verlierst, dann kriegst du nicht dein Spiel auf Eis. Und das war durchgehend 60 Minuten lang so."Der Spitzenreiter strauchelt in Wolfsburg! Die Eisbären Berlin kassieren bei den Grizzlys 10 Sekunden vor dem Ende den 3:3-Ausgelich und verlieren anschließend im Penalty Shootout. Dort trifft William Graber, während Goalie Dustin Strahlmeier dreimal pariert. "Strahli hat in diesem Spiel eine großartige Leistung gezeigt, vor allem im Penaltyschießen", lobt Graber seinen Schlussmann. Mit 33 Punkten bleibt Berlin weiter an der Tabellenspitze.Dahinter lauern wieder die Nürnberg Ice Tigers (31 Punkte), die sich auch nach verspielter 2:0-Führung nicht aus der Ruhe bringen lassen. Am Ende steht ein 4:2 bei den Krefeld Pinguinen. "Wir machen im Moment vieles richtig. Hoffentlich können wir diesen Schwung beibehalten", fasst Comebacker Chris Jandric zusammen.Auch im Tabellenkeller bewegt sich etwas. Die Schwenninger Wild Wings geben die Rote Laterne nach ihrem 2:1-Sieg gegen die Kölner Haie wieder an die Iserlohn Roosters ab, haben allerdings auch 2 Spiele mehr absolviert. Köln bleibt mit 25 Punkten auf dem 6. Platz.Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 13. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag, unter anderem mit dem Spiel Eisbären Berlin gegen die Schwenninger Wild Wings - live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport.PENNY DEL | 15. Spieltag: Augsburger Panther - EHC Red Bull München 4:5 - 0:2, 2:3, 5:3! München feiert 9. Derbysieg in FolgeLink zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=akNRZTdlem10OTM1VVBsZjhxZ05BbVdlbWNiYkV1aTU5b2IyTTdUdEdzMD0=Ganz knifflige Szene! München trifft, doch Augsburgs Goalie Tobias Ancicka verschob vorher das Tor - die Referees geben den Treffer nicht: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YzNJUzhTVjZKU2RWNHBPQmoyV2g2bk5vbTJneS83TDRlbGxScWt6T0Mzcz0=Und der nächste Aufreger! Philipp Krening trifft zum 4:3 für München - nach einem heftigen Zusammenprall im Vorfeld: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bHl0VnB4R0xyZ3RkcFNtc2MrcExpNzAzR2xCYVk2RVlzVmF0WWlmemxJUT0=Alexander Blank, Augsburger Panther, über den Gegentreffer zum 3:4: "Ich weiß auch nicht, wie ich die Situation bewerten soll. Wenn ich jetzt etwas sage, kriege ich eine Strafe oder so. Aber es kann nicht sein, dass man gefühlt jedes Spiel so eine Situation hat, in der man einen Mitspieler im Slot liegen hat. Ich finde es einfach scheiße."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a1NmS3JqR1M3MDhwZ2Z5RHNnSzU4RUVad3piY0Vsd2VCNDFSbnc1YTNMdz0=Patrick Hager, EHC Red Bull München: "Wir haben im 1. Drittel viele Chancen rausgespielt, aber hinten zweimal das Gegentor bekommen. Aber es zeichnet uns dieses Jahr aus, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, unser Spiel spielen und im richtigen Moment die Tore machen."... über die Brisanz des Derbys: "Ein Derby ist immer super. Für unsere Fans ist das etwas Besonderes, für uns auch. Augsburg ist immer ein Hexenkessel. Es macht unglaublich viel Spaß, hier zu spielen. Man kriegt natürlich mit, was auf den Tribünen geschrien wird. Das stachelt einen an. Das ist, was Sport ausmacht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MUgrdzQ0OXRPQ2QyZ2s4NkFpTDc5TUhhZWtwclNIYU9ncE9uUHNQZjV0MD0=Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin 4:3 (PO) - Grizzlys entzaubern den Spitzenreiter im Penalty ShootoutAlle Tore des Spiels plus die Entscheidungen im Penalty Shootout im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QUZDZG00VGtrRnYvMis0S1B2aFFoc1h6QkZjM3BkbHM4alN0Zlh3b2RKUT0=Der Penalty Shootout komplett im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzVld1haMmt6S05uVmVjRGdWTmU5eWlSWmI5anhZR1BYbFg1NTFHT0szND0=William Graber, einziger Torschütze im Penalty Shootout für die Grizzlys Wolfsburg: "Insgesamt haben wir gut gespielt. Ich glaube, im 3. Drittel gab es da einen kleinen Einbruch. Wir haben sie wieder herankommen lassen. Aber insgesamt war es ein sehr gutes Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft. Diese Mannschaft ist wahrscheinlich die schnellste der Liga. Wir haben ihre Zeit und ihren Raum gut eingeschränkt. Strahli (Dustin Strahlmeier, Anm. d. Red.) hat in diesem Spiel eine großartige Leistung gezeigt, vor allem aber im Penaltyschießen. Schön, dass wir Punkte geholt haben.Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NmNnRURSQVI5cGx0eFJZNjNWbkJIRUwyTHRLNTlPT0xtdUpZQm12dzBoST0=Tobias Krestan, Eisbären Berlin: "Schade! Das Spiel hätte auf beide Seiten gehen können. Jetzt heißt es nur: Nach Hause nach Berlin und auf Sonntag vorbereiten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MEtWMjJ4R2J5SHpqRThBSHFPVTZhRktocEFHSzNhU3ljWHkxNm1LMXB0UT0=Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers 2:4 - Eiskalte Ice Tigers klettern nach Auswärtssieg auf Platz 2Link zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RzdrRlFvZERPcHdhZkJ6b21WdW5IbUZ2Y2F3eStIQ1NjK2VzOW0vSmgyVT0="Was für ein Bock!" Krefelds Max Newton bedient Nürnbergs William Dufour vor dem eigenen Tor - 0:2: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YWZvMGt3VUFxYStyUXoySWVFVDlNYmx4cWNkc2l0QUgyRWkvV1lrZ04wND0=Chris Jandric, Nürnberg Ice Tigers, über sein Comeback: "Das fühlt sich großartig an. Unser Team ist auf dem richtigen Weg. Ich tue einfach alles, womit ich helfen kann. Das Team hat gewonnen. Wir machen im Moment vieles richtig. Hoffentlich können wir diesen Schwung beibehalten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QUpDcUtWRklsOHlSOW1FdUs3bDZyQXRzWVNHMjdpK25DRSt6ZlNWVEtCST0=ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 4:1 - 3 Tore im Schlussdrittel! Ingolstadt dreht Spiel und holt den DerbysiegLink zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjV2dTIrKzZtblBLY3VPdlJPcm9VMThuc0tscGl5Z3M3UUZtOTUxTEwvRT0=Marcel Brandt, Straubing Tigers: "Wir waren einfach schlecht. Es gibt keine Worte dafür. Wenn du einfache Fehler machst, die Scheiben in der neutralen Zone, in der offensiven Zone immer verlierst, dann kriegst du nicht dein Spiel auf Eis. Und das war durchgehend 60 Minuten lang so."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N08rMGJQYjB2UC9UNy9qc0VkeCtpYi9ndURUSGpVU1NDUkM3S1dld1dTRT0=Schwenninger Wild Wings - Kölner Haie 2:1 - Sieg gegen die Haie! Schwenningen gibt Rote Laterne wieder an Iserlohn abLink zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eWVLNkwrai8zMEFmRUFLR3cvN3ZKV2pWRVVXKy9TOFk5QklNWWxkRnd5VT0=Marcel Noebels, Kölner Haie: "Alle waren gut erholt. Ich glaube, dass das Spiel von der Intensität besser als am Mittwoch (in der Champions Hockey League, Anm. d. Red.) war. Wir haben gar kein schlechtes Spiel gemacht. Das 1. Drittel war ziemlich ausgeglichen, wir haben ein ärgerliches Gegentor bekommen. Im 2. Drittel haben wir vergessen, ein Tor zu machen. Im 3. Drittel haben wir versucht, alles reinzulegen. Das ist uns fast gelungen, nochmal zurückzukommen. Aber man sieht, wie eng die Liga ist."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eFVEVUJIeUhOZlNqNUE1SGEyaDlvYkZWZlo0V0hxSnRaeTVPOGRIelp5ND0=Löwen Frankfurt - Fischtown Pinguins 2:3 - Frankfurt kommt nach 0:2 zurück und verliert dennochAlle Tore des Spiels im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UDc2OVM0MW1yMGdIeXQ1aTB4OWhyQnJxRitodzBMRXR0ajJFYzhUMTlCWT0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVPENNY DELSonntag, 15.11.2026ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München - Krefeld Pinguine, Pinguins Bremerhaven - Augsburger Pantherab 16.15 Uhr: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters, Adler Mannheim - ERC Ingolstadt, Straubing Tigers - Löwen Frankfurtab 18.45 Uhr: Eisbären Berlin - Schwenninger Wild WingsEishockey-WM der FrauenMontag, 16.11.2026ab 18.45 Uhr: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6390397