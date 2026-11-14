Maestro ermöglicht Concurrent Planning auf einer einzigen Plattform für diskrete Fertigung, Prozessindustrie, Konsumgüter und Life Sciences

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die durchgängige Lieferkettenplanung und Supply-Chain-Orchestrierung, wurde in fünf IDC-MarketScape-Anbieterbewertungen 2026 als Leader für die weltweite Supply-Chain-Planung eingestuft. Die Auszeichnung gilt für den Gesamtmarkt sowie für vier Branchen: diskrete Fertigung, Prozessindustrie, Konsumgüter und Life Sciences. Alle diese Bereiche bedient Kinaxis mit einer einzigen Plattform: Kinaxis Maestro, der KI-gestützten Plattform des Unternehmens zur Orchestrierung von Lieferketten.

"Supply-Chain-Verantwortliche brauchen nicht einfach einmal im Monat eine bessere Prognose. Sie müssen wissen, was sich heute Morgen geändert hat, was das für das gesamte Unternehmen bedeutet und wie sie darauf reagieren sollten", erklärt Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Wir wurden in fünf IDC-MarketScape-Anbieterbewertungen als Leader eingestuft, und zwar in Branchen, die auf sehr unterschiedliche Weise planen. Das zeigt aus meiner Sicht: Eine einzige Plattform für Concurrent Planning ist dafür die richtige Grundlage. Die operative Orchestrierung baut darauf auf: Sie verbindet Planung, Entscheidungen und Ausführung. So können Unternehmen auch bei veränderten Rahmenbedingungen fundierte Entscheidungen treffen."

Im IDC MarketScape for Worldwide Supply Chain Planning Overall heißt es: "Kinaxis setzt bei seiner Architektur auf Concurrent Planning." Kinaxis wurde in folgenden Bewertungen als Leader positioniert:

IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning Overall 2026 Vendor Assessment (Doc US54139326, November 2026)

IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Discrete Industries 2026 Vendor Assessment (Doc US54138326, Oktober 2026)

IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Process Industries 2026 Vendor Assessment (Doc US54138926, November 2026)

IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Consumer-Packaged Goods 2026 Vendor Assessment (Doc US54138126, Oktober 2026)

IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Life Sciences Industries 2026 Vendor Assessment (Doc US54138726, Oktober 2026)

"Lieferketten verändern sich schneller, als traditionelle Planungszyklen mithalten können. Mit dem Concurrent-Planning-Ansatz von Kinaxis können Unternehmen mehrere Szenarien anhand eines einzigen Live-Modells bewerten. So erkennen sie die weitreichenden Auswirkungen von Veränderungen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Der Übergang zur operativen Orchestrierung ist eine logische Weiterentwicklung dieses Ansatzes. Er hilft Unternehmen, Entscheidungen auch bei veränderten Rahmenbedingungen über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg aufeinander abzustimmen", erklärt Eric Thompson, Research Director, Supply Chain Planning bei IDC.

Die Auszeichnung fällt in eine Zeit, in der Supply-Chain-Verantwortliche zunehmend Wert auf eine End-to-End-Orchestrierung legen. In der Umfrage IDC-Umfrage Worldwide Supply Chain Survey 2026 heißt es: "Die Lücke, die Supply-Chain-Fachleute immer wieder benennen, hat sich verschoben. Während in den Vorjahren vor allem fehlende digitale Kompetenzen als Problem galten, ist heute die mangelnde Integration von Systemen das größte Hindernis für schnelle Reaktionen. Der Anteil der Nennungen stieg gegenüber dem Vorjahr um 14,6 Prozentpunkte. Damit steht dieser Faktor nun an erster Stelle." Als die beiden häufigsten Maßnahmen zur Risikominderung nannten die Unternehmen zudem eine agilere und reaktionsschnellere Lieferkette (32 Prozent) sowie mehr Transparenz in der Lieferkette (31 Prozent)."

"Entscheidend ist für mich, ob die Planung den laufenden Betrieb einfacher macht", erklärt Colton D Porter, Director, Supply Chain Digital Solutions bei MillerKnoll. "Mit Maestro nutzen wir unsere vorhandenen Kapazitäten besser, reduzieren den Aufwand für laufende Planungsanpassungen und steigern unsere Lieferleistung. Dadurch kann sich unser Team auf Ausnahmen, Zielkonflikte und Entscheidungen konzentrieren, statt ständig damit beschäftigt zu sein, die Planung auf dem aktuellen Stand zu halten."

Der allgemeine Trend zur Orchestrierung zeigt sich auch daran, wie Unternehmen Maestro heute nutzen. Im dritten Quartal 2026 steigerten Kinaxis-Kunden ihre Aktivitäten in der Szenarioplanung in Maestro weltweit um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Sie nutzen die Plattform also häufiger, um veränderte Bedingungen zu bewerten. Zudem verwalten Kunden mit Maestro mehr als 700 Mio. Teile und planen Lagerbestände im Wert von mehr als 350 Mrd. US-Dollar pro Jahr. So können ihre Teams in komplexen globalen Lieferketten die Auswirkungen von Veränderungen erkennen, Optionen gegeneinander abwägen und fundiertere Entscheidungen treffen.

Laden Sie kostenlose Auszüge aus den IDC-MarketScape-Berichten 2026 zur Supply-Chain-Planung herunter.

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Marktsegment zu geben. Die zugrunde liegende Methodik basiert auf einer umfassenden Bewertung anhand qualitativer und quantitativer Kriterien und stellt die Position der einzelnen Anbieter im jeweiligen Markt in einer übersichtlichen Grafik dar. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter moderner Lösungen für die durchgängige Lieferkettenplanung und Supply-Chain-Orchestrierung. Das Unternehmen unterstützt den Betrieb komplexer globaler Lieferketten und die Menschen, die für deren Management verantwortlich sind. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Supply-Chain-Orchestrierung, Kinaxis Maestro, vereint firmeneigene Technologien und Methoden, die für umfassende Transparenz und Agilität entlang der gesamten Lieferkette sorgen von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Zustellung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir die erforderliche Agilität und Vorhersehbarkeit gewährleisten, um die heutige Volatilität und Disruption zu meistern. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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