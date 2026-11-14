White s.r.o., alleiniger Inhaber der Marke VELOCIFERO, ergreift in China Maßnahmen zum Schutz seiner Rechte an geistigem Eigentum. Erste Maßnahmen in Chongqing und Taizhou haben bereits zur Beschlagnahmung von mutmaßlich gefälschten Fahrzeugen geführt.

VELOCIFERO geht in China gegen Fälschungen vor. White s.r.o., der alleinige Inhaber der Marke VELOCIFERO und der damit verbundenen Rechte am geistigen Eigentum, hat entschlossene Maßnahmen zum Schutz seiner kreativen und gewerblichen Vermögenswerte eingeleitet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261113351849/de/

Photo courtesy of White s.r.o. "Vehicle sealed in Chongqing as part of actions undertaken to protect VELOCIFERO's intellectual property rights."

Der Fall nahm im Juni 2026 seinen Anfang, als laut der Beschwerde des Unternehmens Computer aus dem technischen Büro von Taizhou Siweiluo, dem mit der Herstellung von VELOCIFERO-Produkten beauftragten Unternehmen, beschlagnahmt wurden. White s.r.o. erfuhr in der Folge von der Vermarktung und dem Verkauf von Fahrzeugen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie unter Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte hergestellt wurden.

White s.r.o. beschloss daher, in China direkt tätig zu werden, und beauftragte die in Shanghai ansässige Kanzlei Allasya Law IP mit dem Schutz seiner Rechte. Dies geschah durch Rechtsanwalt Fabio Giacopello und sein Team sowie durch Rechtsanwalt Niccolò Ferretti, der auf Gewerberecht spezialisiert ist.

Die ergriffenen Maßnahmen haben bereits zur Beschlagnahmung mutmaßlich gefälschter Fahrzeuge in Chongqing und Taizhou geführt als Teil der Maßnahmen gegen die unbefugte Herstellung und den Vertrieb von Produkten und Designs im Zusammenhang mit VELOCIFERO.

"Die Maßnahmen in Chongqing und Taizhou sind ein konkretes Signal. Wir werden die unbefugte Herstellung, Werbung oder den Verkauf von Kopien unserer Produkte nicht dulden. Wir werden VELOCIFERO, unsere Designs, unser Know-how und unser geistiges Eigentum mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln verteidigen", erklärte Alessandro Tartarini.

Ein Vermächtnis über drei Generationen hinweg

VELOCIFERO ist in einer Familiengeschichte verwurzelt, die eng mit dem italienischen Motorradsport verbunden ist von Leopoldo Tartarini, Motorradrennfahrer und Gründer von Italjet, über Alessandro Tartarini, der dieses Vermächtnis durch Industriedesign und Fahrzeugentwicklung fortführte, bis hin zu einer neuen Generation.

"Hinter jedem Produkt stehen Ideen, Investitionen, jahrelange Arbeit und eine Geschichte, die meiner Familie seit Generationen gehört. VELOCIFERO zu verteidigen bedeutet, all dies zu verteidigen. Kreativität kann eine Quelle der Inspiration sein, darf jedoch nicht zu einer Lizenz zum Kopieren werden", schloss Alessandro Tartarini.

WHITE s.r.o. VELOCIFERO

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261113351849/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Alessandro Tartarini

White s.r.o. VELOCIFERO

E-Mail: info@velocifero.eu

Telefon: +393332098871