Die Unternehmen wollen gemeinsam sechs medizinische KI-Lösungen für höhere Umsätze und niedrigere Kosten entwickeln. SBC Medical sichert sich vorrangige Vertriebsrechte in Japan und Südkorea und plant, sein B2B-Geschäft in ganz Asien auszubauen.

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("das Unternehmen" oder "SBC Medical") und NeuroBrain Dynamics Inc. ("NBD") haben eine strategische Kapital- und Geschäftsallianz vereinbart. Als Medical Services Organization (MSO) bietet SBC Medical Managementdienstleistungen in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens an. NBD mit Sitz in Taipeh ist auf generative KI-Lösungen für Unternehmen spezialisiert. Im Rahmen der am 13. November 2026 unterzeichneten Vereinbarung hat SBC Medical eine Minderheitsbeteiligung an NBD erworben.

SBC Medical plant, in seinen 287 Kliniken in Japan und im Ausland* zwei sich ergänzende Gruppen generativer KI-Lösungen einzuführen. Die "KI für Umsatzwachstum" ermöglicht eine individuelle Beratung der Kunden und soll so den durchschnittlichen Umsatz pro Besuch steigern und die Kundenbindung stärken. Die "Kostensenkungs-KI" soll die medizinische Dokumentation, die Personaleinsatzplanung und die Arbeitsabläufe im Marketing vereinfachen, um die Rentabilität jeder einzelnen Klinik zu steigern.

Darüber hinaus hat sich SBC Medical vorrangige Vertriebsrechte für die bestehenden Produkte von NBD in Japan und Südkorea gesichert. SBC Medical will diese bewährten Lösungen auch externen medizinischen Einrichtungen anbieten und damit eine margenstarke Umsatzquelle im B2B-Geschäft erschließen. Gemeinsam mit NBD soll zudem die Expansion in weitere asiatische Märkte beschleunigt werden.

Die wichtigsten Ziele der Allianz

Stärkeres Umsatzwachstum: Auf Basis von "Argon", der KI-Plattform von NBD für Unternehmen, wollen die beiden Partner ein KI-gestütztes Tool für die Concierge-Beratung entwickeln und einführen. Hinzu kommt eine Empfehlungsfunktion für das Buchungssystem "MySBC" von SBC Medical, die auf Grundlage der Kundenhistorie Vorhersagen trifft. So soll der Kundenwert über die gesamte Kundenbeziehung (Customer Lifetime Value, LTV) maximiert werden. Höhere operative Marge: Generative KI soll die routinemäßige klinische Dokumentation unterstützen, die Personaleinsatzplanung optimieren und regelkonforme Marketingmaterialien erstellen. Die abschließende Prüfung übernehmen Ärzte und Mitarbeiter. Durch den geringeren Verwaltungsaufwand gewinnen Ärzte und Klinikpersonal mehr Zeit für die medizinische Versorgung und die Betreuung der Kunden. Standardisierte Grundlage für weiteres Wachstum: Die gemeinsam entwickelte KI-Plattform soll in der nächsten Wachstumsphase von SBC Medical als standardisierte Betriebsgrundlage dienen. Sie soll die rasche Expansion des Kliniknetzes in ganz Japan unterstützen durch eigene Neueröffnungen ebenso wie durch Fusionen und Übernahmen (M&A). Die Lösungen werden überwiegend auf einer souveränen Plattform für Large Language Models (LLM) aufgebaut, die den Datenschutz und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben stärken soll.

Die sechs KI-Lösungen und ihr erwarteter Nutzen

Mit 287 Kliniken verfügt die Gruppe über eine breite Basis: Schon kleine Verbesserungen im Betriebsablauf könnten ihre Margen insgesamt deutlich steigern. Im Fokus der Allianz stehen die Entwicklung und Einführung von sechs zentralen Lösungen.

Umsatzwachstum und Kundenbindung

1. KI-Tool zur Unterstützung der Concierge-Beratung: Das Tool wertet die bisherigen Besuche und Behandlungen jedes Kunden aus. Alle Informationen, die der Concierge-Mitarbeiter für die Beratung braucht, erscheinen sofort auf seinem Bildschirm. Das Tool verringert Qualitätsunterschiede bei der Beratung, die durch den unterschiedlichen Erfahrungsstand der Mitarbeiter entstehen. So erhalten Kunden schnell zuverlässige Informationen. Ebenso soll der durchschnittliche Umsatz pro Besuch in den 287 Kliniken des Unternehmens verbessert werden. (Hinweis: Alle medizinischen Entscheidungen liegen weiterhin ausschließlich im Ermessen der Ärzte.)

2. Empfehlungsfunktion für "MySBC" auf Grundlage der Kundenhistorie: Basierend auf ihrer bisherigen Nutzung erhalten Kunden im Buchungssystem MySBC personalisierte, unaufdringliche Empfehlungen für weitere Termine. Das fördert erneute Buchungen, ohne zusätzliche Kosten für die Neukundengewinnung zu verursachen.

Die Lösungen 1 und 2 entwickeln beide Unternehmen gemeinsam auf Basis der bestehenden KI-Plattform Argon von NBD.

Mehr Produktivität, höhere Margen

3. KI-gestützte elektronische Patientenakte (EMR): Per Spracherkennung wird das Gespräch zwischen Arzt und Patient in strukturierte Entwürfe im SOAP-Format (Subjective, Objective, Assessment, Plan) umgewandelt. Dadurch können Ärzte täglich mehr Patienten behandeln, während die Belastung durch Verwaltungsaufgaben und das damit verbundene Burnout-Risiko sinken. Die Erprobung beginnt in der Orthopädie. Bis Ende 2026 soll die Genauigkeit im Rahmen eines Proof of Concept (PoC) abschließend getestet sein.

4. Intelligente KI-Schichtplanung: Die Funktion erstellt komplexe Schichtpläne für Ärzte und Pflegekräfte automatisch. Dabei berücksichtigt sie die Nachfrage, arbeitsrechtliche Vorgaben, klinikinterne Regeln und die Eingriffe, die die einzelnen Ärzte durchführen dürfen. So entfällt der manuelle Verwaltungsaufwand, und das Personal wird zu Spitzenzeiten in den Kliniken kosteneffizienter eingesetzt.

5. Clinic Promotion Planner (CPP): Auf Grundlage der vorgegebenen Behandlungen, Leistungen und Kernbotschaften erstellt der Planner automatisch regelkonforme Werbebilder für soziale Medien. Integrierte automatische Prüfungen gleichen die Inhalte mit den internen Richtlinien ab. Dadurch sinkt die Abhängigkeit von externen Dienstleistern erheblich, und Marketingmaßnahmen lassen sich deutlich schneller umsetzen.

Infrastruktur und Sicherheit

6. Souveränes LLM und Sicherheitsüberwachung mit "Bromine": Um die Vertraulichkeit der Kundendaten zu schützen, basieren die Lösungen überwiegend auf der sicheren, souveränen LLM-Infrastruktur von SBC Medical. Das NBD-eigene Sicherheitsprodukt Bromine wird alle KI-Eingaben fortlaufend überwachen und mögliche Risiken für Datenabflüsse erkennen. Damit erfüllt Bromine die Governance-Anforderungen großer Unternehmen.

Synergien und Partnerauswahl

Das geplante Geschäftsmodell ermöglicht eine internationale Expansion mit geringem eigenem Kapitaleinsatz (Asset-light-Modell). Lokale Partner in ganz Asien sollen die erforderlichen Sachmittel bereitstellen und den Betrieb vor Ort übernehmen. SBC Medical und NBD stellen die Technologie und die klinischen Prozesse bereit.

NBD wurde im Juni 2024 in Taiwan gegründet und hat seither bei mehr als 100 Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum erfolgreich KI-Lösungen eingeführt. Zu den Kunden zählen Unternehmen mit zahlreichen Standorten, darunter eine große Convenience-Store-Kette, Einzelhandelsunternehmen sowie Bahn- und Fluggesellschaften. Innerhalb von rund zwei Jahren hat NBD sein Geschäft rasch ausgebaut und ist inzwischen an sieben strategisch wichtigen Standorten vertreten: Taipeh, Hongkong, Bangkok, Manila, Ho-Chi-Minh-Stadt, Kuala Lumpur und Jakarta. Damit hat NBD seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die internationale Wachstumsstrategie von SBC Medical zu unterstützen.

Ausblick

SBC Medical wird jedes KI-Modul systematisch prüfen. Ab Mitte 2027 sollen das KI-Tool für die Concierge-Beratung, die Empfehlungsfunktion für MySBC auf Grundlage der Kundenhistorie und der CPP im gesamten Kliniknetz eingeführt werden. Parallel dazu will das Unternehmen diese Systeme auch externen medizinischen Einrichtungen anbieten und sein B2B-Geschäft in Asien weiter ausbauen.

Stellungnahmen

Yoshiyuki Aikawa, CEO bei SBC Medical Group Holdings Incorporated

"Diese Allianz markiert den nächsten strukturellen Entwicklungsschritt unserer MSO-Plattform. In einem Netz von 287 Kliniken können selbst geringfügige Effizienzsteigerungen die Ertragskraft insgesamt erheblich verbessern. Wir verbinden die umfangreichen Betriebsdaten aus dem Klinikalltag von SBC Medical mit der nachgewiesenen Kompetenz von NeuroBrain Dynamics bei der Einführung von KI-Lösungen in Unternehmen. So können wir unsere operative Effizienz steigern und zugleich einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden, Klinikpartner und Aktionäre schaffen."

Jeff Chuang, Chairman und CEO bei NeuroBrain Dynamics Inc.

"Wir freuen uns sehr über diese Kapital- und Geschäftsallianz mit SBC Medical. Seit unserer Gründung haben wir bei NBD eine Unternehmenskultur etabliert, die auf 'AI VDE (Value Delivery)' ausgerichtet ist. Dabei arbeiten unsere Forward Deployed Engineers (FDE), unser Forschungs- und Entwicklungsteam (FuE) und der Finanzbereich eng zusammen. Unser Ziel war es von Anfang an, KI so einzusetzen, dass sie Unternehmen einen konkreten Mehrwert und eine messbare Kapitalrendite (ROI) bietet. Gerade im Gesundheitswesen, wo KI zunehmend zum Einsatz kommt, sind die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Wirksamkeit besonders hoch. Gemeinsam mit SBC Medical werden wir auf Grundlage unserer eigenen KI-Plattformen Argon und Bromine medizinische KI-Lösungen entwickeln, die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit vereinen, und sie in Japan, Südkorea und weiteren asiatischen Märkten anbieten."

Die Kapital- und Geschäftsallianz im Überblick

Partner: NeuroBrain Dynamics Inc. (??????????)

Datum der Vereinbarung: 13. November 2026

Umfang der Geschäftsallianz: Gemeinsame Entwicklung von KI-Lösungen für die SBC Medical Group, Zusammenarbeit bei der Einführung in Japan und Südkorea, vorrangige Vertriebsrechte für bestehende NBD-Produkte (darunter Bromine und Argon) in Japan und Südkorea sowie exklusive Nutzung der gemeinsam entwickelten Lösungen in diesen Regionen

Kapitalallianz: Minderheitsbeteiligung von SBC Medical an NBD

Über NeuroBrain Dynamics Inc.

Firmenname: NeuroBrain Dynamics Inc. (??????????)

Gegründet: Juni 2024

Sitz: 9F., No. 23, Sec. 1, Bade Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100410, Taiwan

Vertreten durch: Jeff Chuang, Chairman

Geschäftstätigkeit: Beratung und Entwicklung für die Einführung von KI in Unternehmen, Bereitstellung von KI als SaaS und PaaS

Website: https://nbd-ai.com/

*Stand: Ende Juli 2026. Hinweis: Die Höhe der Investition, der Beteiligungsanteil und weitere Einzelheiten wurden nicht offengelegt. Hinweis: Die Maßnahmen im Rahmen dieser Allianz beruhen auf aktuellen Planungen und können sich ändern.

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical ist eine medizinische Dienstleistungsorganisation, die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter fortgeschrittene ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Haarausfallbehandlung (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien, sowohl durch den direkten Betrieb als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit gefassten Referenzindex des US-Aktienmarktes. Geleitet von seinem Unternehmenszweck "Durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen" bietet die SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen an und stärkt gleichzeitig seinen internationalen Ruf für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com

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