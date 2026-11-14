CapitalG führt Serie-C-Finanzierungsrunde für LangChain bei einer Bewertung von 3 Mrd. US-Dollar an Mittel sollen in den Ausbau der Agent-Engineering-Plattform fließen

LangChain hat in einer neuen Finanzierungsrunde 300 Mio. US-Dollar eingeworben und wird nun mit 3 Mrd. US-Dollar bewertet. Insgesamt hat das Unternehmen bislang 460 Mio. US-Dollar an Kapital aufgenommen. Angeführt wurde die Runde von Bestandsinvestor CapitalG. Auch die neuen Investoren GIC und DFJ Growth sowie die bisherigen Investoren IVP und Sapphire Ventures beteiligten sich mit erheblichen Beträgen an der Finanzierungsrunde.

LangChain verfolgt weiterhin das Ziel, jedem Unternehmen den Einsatz eigener KI zu ermöglichen. KI-Agenten transformieren die Wirtschaft. Unternehmen entwickeln dabei fachspezifische Agenten, die sich durch ihr Fachwissen, ihre Daten und die Nutzererfahrung von anderen unterscheiden. Diese Agenten werden neue Produkte ermöglichen und die internen Abläufe in Unternehmen neu gestalten. Wer sie kontrolliert, verschafft sich dadurch dauerhafte Wettbewerbsvorteile.

"KI-Agenten werden die Arbeitsweise von Unternehmen prägen und beeinflussen, welche Produkte sie anbieten. Die Unternehmen, die diese Systeme kontrollieren, werden sich dauerhafte Wettbewerbsvorteile sichern", erklärt Harrison Chase, Mitgründer und CEO bei LangChain. "Jedes Unternehmen sollte frei wählen können, welche Modelle am besten zu seinen Anforderungen passen. Zugleich sollte es seine Daten und Infrastruktur selbst kontrollieren und seine Agenten laufend verbessern können mit der Governance, die für einen sicheren Betrieb im großen Maßstab nötig ist. Wir entwickeln LangSmith als Plattform, mit der Unternehmen über ihre eigene KI verfügen können."

Mehr als 7.000 Organisationen setzen bereits auf LangSmith von schnell wachsenden Start-ups wie Harvey, Rippling und Listen Labs bis zu Fortune-500-Unternehmen wie Nvidia, Toyota und Salesforce. Clay überwacht mit LangSmith jeden Monat Hunderte Millionen Agentenausführungen und verbessert auf dieser Basis seine Agenten. Workday betreibt und steuert mit LangSmith Agenten im gesamten Unternehmen. Die Bereitstellung eines neuen Agenten dauert dadurch nicht mehr fünf Monate, sondern weniger als einen Tag.

LangSmith schafft die Grundlage dafür, dass Unternehmen ihre Agentensysteme in drei zentralen Bereichen kontrollieren können:

Agent Runtime stellt Teams die Architektur und Infrastruktur bereit, mit der sie Agenten zuverlässig betreiben können. Mit Deep Agents, LangGraph und LangChain sind Entwickler bei der Wahl der Modelle flexibel und bestimmen selbst, wie der Kontext verwaltet wird. Über LangSmith Agent Server und Sandboxes können Teams Agenten sicher und in großem Maßstab bereitstellen und betreiben in der Cloud oder in ihrer eigenen Umgebung. LangSmith Managed Agents und Fleet sind vollständig verwaltete Services, mit denen sich geschäftskritische Agenten entwickeln, bereitstellen und im Produktivbetrieb ausführen lassen.

stellt Teams die Architektur und Infrastruktur bereit, mit der sie Agenten zuverlässig betreiben können. Mit Deep Agents, LangGraph und LangChain sind Entwickler bei der Wahl der Modelle flexibel und bestimmen selbst, wie der Kontext verwaltet wird. Über LangSmith Agent Server und Sandboxes können Teams Agenten sicher und in großem Maßstab bereitstellen und betreiben in der Cloud oder in ihrer eigenen Umgebung. LangSmith Managed Agents und Fleet sind vollständig verwaltete Services, mit denen sich geschäftskritische Agenten entwickeln, bereitstellen und im Produktivbetrieb ausführen lassen. Mit Agent Improvement testen, überwachen und verbessern Teams die Leistung ihrer Agenten. Über LangSmith Observability und Evaluation erhalten Teams Einblick in das Verhalten ihrer Agenten und können deren Qualität messen. LangSmith Engine, unser plattforminterner Agent, automatisiert die Verbesserung der Agenten: Er findet Fehler, korrigiert Code und Prompts und überwacht den Datenverkehr im Produktivbetrieb auf Regressionen. Mit LangSmith Fine-Tuning können Teams Agent-Traces in Trainingsdaten umwandeln, um spezialisierte Modelle gezielt anzupassen und zu evaluieren.

testen, überwachen und verbessern Teams die Leistung ihrer Agenten. Über LangSmith Observability und Evaluation erhalten Teams Einblick in das Verhalten ihrer Agenten und können deren Qualität messen. LangSmith Engine, unser plattforminterner Agent, automatisiert die Verbesserung der Agenten: Er findet Fehler, korrigiert Code und Prompts und überwacht den Datenverkehr im Produktivbetrieb auf Regressionen. Mit LangSmith Fine-Tuning können Teams Agent-Traces in Trainingsdaten umwandeln, um spezialisierte Modelle gezielt anzupassen und zu evaluieren. Agent Governance gibt Teams die zentrale Kontrolle darüber, wie Agenten Modelle, Tools und Daten nutzen. Über das LLM Gateway und das Tool Gateway von LangChain verwalten Teams Modellbudgets und Fallback-Modelle und schützen sensible Daten. Zudem steuern sie Tool-Zugriffe und Authentifizierung team- und agentenübergreifend.

"Der Übergang von experimentellen LLM-Anwendungen zu produktionsreifen Agenten ist einer der größten Umbrüche, die sich derzeit bei Unternehmenssoftware vollziehen", betont Mo Jomaa, Partner bei CapitalG. "Harrison und das LangChain-Team haben eine zentrale Plattform für das Agent Engineering geschaffen. Damit haben sie das Vertrauen Tausender Entwickler und weltweit tätiger Großunternehmen gewonnen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft weiter zu vertiefen. LangChain verschafft Unternehmen mehr Kontrolle über die intelligenten Systeme, auf denen die nächste Softwaregeneration aufbauen wird."

Am 20. November 2026 stellt LangChain auf einer Sonderveranstaltung mehrere neue LangSmith-Funktionen für den Betrieb, die Optimierung und die Steuerung von KI-Agenten vor.

"Wir stehen noch am Anfang des Wandels hin zu einer Welt, in der jedes Unternehmen eigene Agenten entwickelt und betreibt", ergänzt Chase. "Leistungsstarke Agenten zu entwickeln, ist unnötig kompliziert. Hier besteht erhebliches Potenzial für Verbesserungen. Wir danken den Entwicklern, Kunden, Partnern und Investoren, die diesen Weg gemeinsam mit uns gehen."

Weitere Investoren:An der Finanzierungsrunde beteiligten sich außerdem die neuen Investoren Salesforce Ventures, Insight Venture Partners, QuantumLight und MongoDB Ventures sowie die Bestandsinvestoren Sequoia, Amplify und Benchmark.

Über LangChain

Mit LangChain kann jedes Unternehmen die Kontrolle über seine eigene KI übernehmen. Mit den offenen, modellunabhängigen Harnesses von LangChain entscheiden Teams selbst, wie sie ihre Agentenarchitektur aufbauen, und behalten dabei die Kontrolle. LangSmith vereint Tests, Bereitstellung und Monitoring. So können Teams ihre Agenten kontinuierlich verbessern, die Fähigkeiten ihrer KI stetig ausbauen und die Agenten auch im großen Maßstab steuern. Mehr als 7.000 Kunden, darunter Nvidia, Bridgewater, LinkedIn, Workday, Harvey und Rippling, setzen auf LangSmith, um ihre Agenten in allen Phasen des Agent Development Lifecycle zu verbessern.

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