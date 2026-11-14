Uran auf Rekordhoch, Oklo und NuScale im Minus: Was bedeutet das für Explorer?

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Der langfristige Uranpreis liegt nach Marktdaten bei 96 US-Dollar je Pfund, die Reaktor-Aktien haben sich dagegen etwa halbiert. Blast Resources sucht am Südwestrand des Athabasca-Beckens nach Uran.

Normalerweise zieht ein steigender Rohstoffpreis die Aktien der Branche mit nach oben. Beim Uran passiert gerade das Gegenteil: Der Brennstoff steht auf einem Rekord, die Wertpapiere rund um die Kernenergie geraten unter Druck.

Zwei Märkte, zwei Geschichten

Der langfristige Uranpreis erreichte nach Daten eines Marktbeobachters 96 US-Dollar je Pfund und lag damit rund 12 Prozent über dem Jahresanfang. Er übertraf das frühere Hoch von 95 US-Dollar aus dem Jahr 2007. In heutiger Kaufkraft entsprächen die 95 US-Dollar von damals nach Berechnungen eines Brokerhauses etwa 150 US-Dollar. Der Spotpreis lag bei etwa 90 US-Dollar.

An der Börse sieht das Bild anders aus. Der breite Nuklear-ETF NLR notierte laut Brokerhaus rund 12 Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Die Reaktorentwickler Oklo (WKN: A3CUTU | ISIN: US02156V1098) und NuScale Power (WKN: A3DK09 | ISIN: US67079K1007) hatten sich im Jahresverlauf jeweils um etwa die Hälfte verbilligt. Der Reaktorhersteller Holtec (nicht börsennotiert) zog einen geplanten Börsengang über rund zehn Milliarden US-Dollar zurück; als Grund nannte der Konzernchef eine Marktkorrektur und die nachlassende Begeisterung für KI-Themen.

Warum die Versorger zögern

Der Rekordpreis entstand nach Einschätzung des Brokerhauses auf dünnem Handelsvolumen. Die Versorger zeigten sich vom Preisniveau überrascht und hielten sich mit langfristigen Verträgen zurück. Ende August lag das Volumen der Langfristkontrakte rund 15 Prozent unter dem Vorjahr; bis Mitte September schrumpfte die Lücke auf etwa 3 Prozent. Die Analysten erwarten, dass die Versorger ihren Bedarf im traditionell geschäftigen vierten Quartal eindecken. Garantiert ist das nicht. Der Abstand zwischen Spot- und Langfristpreis beträgt nur etwa 6 US-Dollar; vor zwei bis drei Jahren lag der Spotpreis zeitweise mehr als 30 US-Dollar über dem Langfristpreis.

Das Angebot wird nicht einfacher

Auf der Angebotsseite mehren sich Unsicherheiten. Kasachstan, der größte Uranproduzent der Welt, musste die Inbetriebnahme einer Schwefelsäureanlage um sechs bis zwölf Monate verschieben. Russland verhängte zudem einen Exportstopp für Schwefelsäure bis zum Jahresende; Kasachstan deckt rund 20 Prozent seines Bedarfs aus Russland. Ohne Ausnahmegenehmigung könnten nach Schätzung von Analysten rund drei Millionen Pfund oder etwa 4 Prozent der Förderung 2027 wegfallen. Gleichzeitig wuchsen die wirtschaftlich gewinnbaren Ressourcen laut dem jüngsten Branchenbericht von NEA und IAEA nur um 2,1 Prozent, bei steigenden Förderkosten.

Die Nachfrageprognosen bleiben dagegen hoch: Die IAEA rechnet bis 2060 mit 696 bis 1.284 Gigawatt Kernkraftleistung, das wäre ein Plus von 85 bis 241 Prozent gegenüber 2025. Das Modell des Brokerhauses zeigt ein differenzierteres Bild: Der Markt ist 2026 und 2027 annähernd ausgeglichen, zwischen 2030 und 2033 entsteht ein Überschuss, danach kippt er ins Defizit - 2034 um rund 4 Millionen Pfund, 2035 um rund 42 Millionen Pfund.

Wo ein Explorer steht

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) ist von dieser Preisdebatte weit entfernt. Das kanadische Unternehmen hält mit dem Wales-Lake-Projekt am Südwestrand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan drei Claim-Gruppen mit etwa 35.440 Hektar. Nach Unternehmensangaben liegt das Projekt rund 30 Kilometer südlich der Lagerstätten Arrow und Triple R und grenzt im Osten an das Typhoon-Projekt von Paladin Energy (WKN: 890889 | ISIN: AU000000PDN8). Im Juli meldete Blast eine Uran-Thorium-Anomalie und wählte fünf Zielgebiete für weitere Untersuchungen aus.

Eine Ressource ist damit nicht ausgewiesen. Anomalien sind Hinweise, keine Funde. Selbst erfolgreiche Entdeckungen im Athabasca-Becken brauchen nach Branchenangaben zehn bis 15 Jahre bis zur kommerziellen Förderung. Verträge, die jetzt abgeschlossen werden, bedient daher nur Angebot, das heute schon existiert oder weit fortgeschritten ist.

Der Rekordpreis bei Uran und die schwachen Aktien beschreiben denselben Markt aus zwei Perspektiven: Physisch ist Uran knapp und teuer, an der Börse wird die Frage gestellt, wer den Ausbau der Kernenergie bezahlt.

Quellen

https://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Uranium-Hits-Record-High-While-Nuclear-Stocks-Slide.html

https://www.cruxinvestor.com/posts/ai-power-demand-utility-undercontracting-tighten-uranium-supply-as-contract-prices-reach-90-per-pound

https://www.newsfilecorp.com/release/303832/Blast-Resources-Announces-Exploration-Results-at-Its-Flagship-Wales-Lake-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.newsfilecorp.com/release/304236

https://www.newsfilecorp.com/release/305420

https://www.barchart.com/story/news/34537624/blast-resources-announces-intent-to-complete-ni-43-101-technical-report-on-the-wales-lake-south-uranium-project-september-2-2025

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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