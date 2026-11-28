Anzeige / Werbung

Gold, Silber und Bitcoin verlieren durch Zinsängste deutlich. Gleichzeitig markiert Uran ein Rekordhoch. Warum Cameco und Blast Resources anders reagieren.

Gold fällt auf rund 3.559 US-Dollar, Silber auf unter 42 US-Dollar und Bitcoin rutscht auf 62.000 US-Dollar ab - gleichzeitig erreicht der Uran-Langfristpreis mit 98 bis 99 US-Dollar ein neues Mehrjahreshoch. Ein Marktvergleich zeigt, warum der Kernbrennstoff von der aktuellen Verkaufswelle abgekoppelt ist und wie Produzenten wie Cameco sowie Explorer wie Blast Resources positioniert sind.

An den globalen Rohstoff- und Kryptomärkten dominiert zum Ende des Novembers eine breite Korrektur. Gold rutschte zeitweise auf 3.515 US-Dollar je Feinunze ab, bevor eine leichte Stabilisierung im Bereich von 3.559 US-Dollar einsetzte. Seit dem Rekordhoch zu Jahresbeginn bei knapp 5.600 US-Dollar summiert sich das Minus auf rund 36 Prozent. Noch stärker traf es Silber: Nach einem Allzeithoch von über 121 US-Dollar im Januar fiel der Kurs zuletzt auf rund 41,88 US-Dollar - ein Rückgang um fast zwei Drittel.

Zinsangst und starker Dollar belasten klassische Absicherungen

Der Haupttreiber hinter dem Ausverkauf ist die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Angesichts hartnäckiger Inflationsdaten preisen die Märkte weitere Zinserhöhungen im Dezember ein, was die Renditen von US-Staatsanleihen und den US-Dollar nach oben treibt. Da zinslose Anlagen wie Gold und Silber bei steigenden Renditen an Attraktivität verlieren, ziehen institutionelle Investoren Kapital ab.

Auch Bitcoin, oft als "digitales Gold" gehandelt, kann sich diesem makroökonomischen Gegenwind nicht entziehen. Nach deutlichen Nettoabflüssen aus den US-Spot-ETFs fiel die Kryptowährung unter wichtige technische Unterstützungen und notiert zuletzt bei rund 62.000 US-Dollar. Sowohl Edelmetalle als auch Kryptowährungen reagieren derzeit synchron auf Zinserwartungen und Liquiditätsentzug.

Warum der Uranmarkt nach eigenen Regeln funktioniert

Während Gold, Silber und Bitcoin im Sekundentakt an liquiden Termin- und Kassamärkten gehandelt werden, unterliegt Uran einer völlig anderen Marktmechanik. Rund 80 bis 85 Prozent des weltweiten Bedarfs werden nicht am Spotmarkt, sondern über mehrjährige Lieferverträge zwischen Minenbetreibern und Energieversorgern gedeckt.

Entscheidend für die Branche ist daher der sogenannte Langfristpreis, der Ende Oktober auf 98 bis 99 US-Dollar je Pfund kletterte - den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Auch der Spotpreis hält sich mit rund 89,70 US-Dollar auf einem historisch hohen Niveau. Der Grund für diese Stärke ist struktureller Natur: Der weltweite Ausbau von Kernkraftwerken - unter anderem befeuert durch den enormen Strombedarf neuer KI-Rechenzentren - trifft auf ein jahrelanges Angebotsdefizit, da neue Minen lange Genehmigungs- und Bauzeiten benötigen.

Cameco und Blast Resources im Fokus

Trotz der Rekordpreise beim Rohstoff bleiben die Aktienkurse der Uranproduzenten hinter der Preisentwicklung zurück. So verzeichnete selbst der Branchenriese Cameco zuletzt deutliche Kursrückgänge. Der Grund liegt in der Vertragsstruktur: Viele bestehende Lieferverträge wurden in den Vorjahren mit festen Preisobergrenzen (Caps) abgeschlossen. Cameco erzielt dadurch aktuell einen durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 66 US-Dollar je Pfund und partizipiert erst zeitverzögert an den neuen Höchstständen, wenn alte Verträge auslaufen und durch neue Konditionen ersetzt werden.

In diesem Umfeld rücken auch Explorationsunternehmen verstärkt in den Blick, die zukünftige Vorkommen erschließen. Das kanadische Unternehmen Blast Resources erweiterte im November seine Explorationsstrategie im rohstoffreichen Athabasca-Becken durch eine Option auf acht weitere Konzessionen, wodurch sich das gesamte Projektgebiet auf über 30.700 Hektar mehr als verdoppelt. Während Bitcoin und Edelmetalle kurzfristig von den Zinsentscheidungen der Notenbanken abhängen, bleibt der Uransektor ein langfristig getriebener Infrastruktur- und Versorgungsmarkt.

Quellen

https://www.deraktionaer.de/artikel/gold-rohstoffe/gold-und-silber-im-ausverkauf-gibt-es-noch-hoffnung-20447208.html

https://cryptoticker.io/de/bitcoin-kurs-200-wochen-linie/

https://www.wallstreet-online.de/nachrichten

https://www.cruxinvestor.com/posts/record-us-99-uranium-contract-price-favors-miners-with-supply-left-to-sell

https://www.newsfilecorp.com/release/305420

https://goldsilver.ai/news/260702-blast-resources-announces-exploration-results-at-i

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold, Silber und Bitcoin unter Druck: Warum der Uranmarkt trotz Rekordpreisen eigenen Regeln folgt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA09345L1085