Aktienmärkte diese Woche im Wechselbad der Gefühle. Der DAX markeirte ein neues Allzeithoch, der "Chef" des wertvollsten Unternehmens der Welt muss seinen Posten verlassen, der amerikanische Präsident sieht keinen Iran-Krieg mehr - was bedeutet, das die hohen Energiepreise sich fortsetzen. Oder wird Trump's Untersuchung gegen die Ölmultis die Preise purzeln lassen? Auf jeden Fall werden die Anleger nach dem DAX-Rekrod wieder vorsichtiger. Einzelwerte bestimmen das Bild: Nvidia verliert massiv an Wert nach dem Zwangsrücktritt des Mitgründers und massgeblich am Erfolg beteiligten vieljährigen CEO's. ...

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