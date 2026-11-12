Die Ernst Russ AG erhöht ihre Jahresprognose 2026 erneut und baut gleichzeitig ihre Flotte strategisch um. Mit den ersten beiden Produkten- und Chemikalientankern erschließt die Hamburger Reederei ein zusätzliches Geschäftsfeld, während ältere Containerschiffe verkauft werden. Besonders interessant für Anleger: Der vertraglich gesicherte Charter Backlog ist seit Jahresbeginn um rund 38 Prozent auf 722 Millionen US-Dollar gestiegen. Trotz rückläufiger Gewinne schafft Ernst Russ damit eine deutlich höhere Planungssicherheit. Welche Perspektiven eröffnet das für die Ernst Russ Aktie? Ernst Russ: ...

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