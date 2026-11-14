China verlängert Graphit-Ausnahme nur bis Januar - Focus Graphite setzt auf 15 Prozent Erzgehalt und Kanadas Millionenförderung

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China verschafft der internationalen Batterieindustrie eine weitere Atempause. Am 9. November 2026 kündigte das chinesische Handelsministerium an, die Aussetzung bestimmter Exportkontrollen bis zum 10. Januar 2027 zu verlängern. Betroffen sind unter anderem synthetische Graphitanodenmaterialien und Technologien für deren Herstellung. Für die weltweiten Lieferketten ist das zunächst eine Entlastung. Gleichzeitig macht die Entscheidung deutlich, wie stark Batteriehersteller weiterhin von politischen Beschlüssen in Peking abhängig sind. Die Internationale Energieagentur beziffert Chinas Anteil an der globalen Graphitverarbeitung auf mehr als 90 Prozent. Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen in den Blick, die alternative Lieferketten aufbauen wollen. Dazu gehört Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) mit seinem hochgradigen Lac-Knife-Projekt in Kanada, staatlich unterstützten Verarbeitungsprojekten und einer Strategie, die über den reinen Graphitabbau hinausgeht.

China verschiebt die nächste Entscheidung auf Januar

Die neue Ankündigung aus Peking kam unmittelbar vor dem Auslaufen der bisherigen Aussetzung. Das chinesische Handelsministerium und die Zollverwaltung bestätigten am 9. November, dass sechs im Oktober 2025 veröffentlichte Exportkontrollmaßnahmen vom 11. November 2026 bis zum 10. Januar 2027 weiterhin ausgesetzt bleiben. Dazu gehören auch Vorschriften für bestimmte Lithium-Ionen-Batterien, synthetische Graphitanodenmaterialien und zugehörige Fertigungstechnologien. Für internationale Batteriehersteller bedeutet dies, dass die betroffenen zusätzlichen Beschränkungen vorerst nicht in Kraft treten. Es handelt sich allerdings weder um eine dauerhafte Abschaffung der Regelungen noch um die Aufhebung sämtlicher bereits bestehender chinesischer Exportkontrollen. Genau darin liegt die wirtschaftliche Bedeutung der Entscheidung. Unternehmen können ihre Beschaffung kurzfristig unter stabileren Bedingungen planen. Die grundsätzliche Frage, wie zuverlässig die Versorgung mit strategisch wichtigen Batteriematerialien langfristig bleibt, ist damit jedoch nicht beantwortet. Die neue Frist bis Januar 2027 verdeutlicht, wie eng Rohstoffpolitik, internationale Handelsbeziehungen und die industrielle Batterieproduktion inzwischen miteinander verbunden sind.

Mehr als 90 Prozent: Chinas entscheidende Stellung bei Graphit

Graphit gehört zu den zentralen Materialien heutiger Lithium-Ionen-Batterien. Es wird vor allem in der Anode eingesetzt, also jener Elektrode, die beim Laden Lithium aufnimmt. Für die Automobilindustrie ist die Versorgung mit geeigneten Anodenmaterialien deshalb ebenso wichtig wie der Zugang zu Lithium und anderen Batterierohstoffen. Allerdings unterscheidet sich der Graphitmarkt in einem wesentlichen Punkt von vielen anderen Rohstoffmärkten: Die Abhängigkeit entsteht nicht allein beim Abbau, sondern vor allem bei der Verarbeitung. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur entfällt bei der weltweiten Graphitverarbeitung ein Anteil von mehr als 90 Prozent auf China. Die IEA zählt Graphit deshalb zu den Rohstoffen mit besonders hohen Versorgungsrisiken. Der Bericht zeigt außerdem, dass neue Bergbauprojekte außerhalb Chinas allein nicht ausreichen, um diese Abhängigkeit zu verringern. Entscheidend sind auch Anlagen zur Reinigung, Weiterverarbeitung und Herstellung geeigneter Anodenmaterialien. Damit entsteht für westliche Industrien eine doppelte Herausforderung. Einerseits müssen alternative Rohstoffquellen erschlossen werden. Andererseits braucht es die technischen und industriellen Voraussetzungen, um aus dem geförderten Material tatsächlich einsetzbare Batterieprodukte herzustellen. Die chinesische Entscheidung vom 9. November betrifft nicht jede Form von Graphit gleichermaßen. Insbesondere darf die Aussetzung bestimmter Kontrollen für synthetische Anodenmaterialien nicht mit einer vollständigen Freigabe aller Naturgraphitexporte gleichgesetzt werden. Sie unterstreicht aber die strategische Bedeutung der gesamten Wertschöpfungskette.

Warum auch große Batteriehersteller betroffen sind

Für internationale Automobil- und Batteriekonzerne ist diese Abhängigkeit ein strukturelles Problem. Unternehmen wie Tesla, Volkswagen oder BMW benötigen für ihre Elektromobilitätsstrategien verlässliche Lieferketten. Die entscheidende Frage ist dabei nicht nur, ob ausreichend Batteriezellen produziert werden können, sondern auch, woher die dafür benötigten Materialien stammen und unter welchen Bedingungen sie verarbeitet werden. Die Herausforderung betrifft ebenso Hersteller stationärer Energiespeicher. Auch hier spielen Lithium-Ionen-Batterien und ihre Anodenmaterialien eine wichtige Rolle. Eine zeitweise Lockerung chinesischer Exportbeschränkungen kann den internationalen Handel erleichtern. Sie ersetzt jedoch keine langfristige Strategie zur Diversifizierung. Die IEA weist darauf hin, dass gerade bei der Graphitverarbeitung außerhalb des dominierenden Anbieterlandes erhebliche Kapazitätslücken bestehen. Hinzu kommen höhere Investitionskosten, technische Anforderungen und der begrenzte Zugang zu spezialisierten Anlagen. Deshalb richtet sich das Interesse nicht ausschließlich auf neue Graphitlagerstätten. Zunehmend wichtig werden Projekte, die einen nachvollziehbaren Weg vom Rohstoff über die Aufbereitung bis zu höherwertigen Industrieprodukten aufzeigen können.

Focus Graphite: Lac Knife mit knapp 15 Prozent Graphitgehalt

Einen solchen Ansatz verfolgt das kanadische Unternehmen Focus Graphite. Im Mittelpunkt steht das Lac-Knife-Projekt in der Provinz Québec. Die Lagerstätte weist nach der aktualisierten Machbarkeitsstudie von 2023 wahrscheinliche Mineralreserven von rund 9,31 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff auf. Damit gehört Lac Knife zu den hochgradigen Graphitprojekten, die sich bereits in einem fortgeschrittenen technischen Untersuchungsstadium befinden. Für Anleger ist der Erzgehalt eine wichtige Kennzahl. Bei einem höheren Gehalt enthält jede Tonne geförderten Erzes grundsätzlich mehr verwertbares Graphit als bei einer niedriggradigen Lagerstätte. Das kann Vorteile bei der Menge des zu bewegenden und aufzubereitenden Materials bieten. Ob sich daraus tatsächlich niedrigere Produktionskosten ergeben, hängt jedoch von weiteren Faktoren ab. Dazu zählen unter anderem die Gewinnungsrate, die Qualität des Konzentrats, die Energieversorgung, der Transport und die erforderlichen Investitionen. Gerade deshalb lohnt sich ein Blick auf die wirtschaftlichen Daten des Projekts.

Was die Machbarkeitsstudie über die Wirtschaftlichkeit aussagt

Die aktualisierte Machbarkeitsstudie für Lac Knife beschreibt eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren. Vorgesehen ist eine durchschnittliche jährliche Produktion von rund 47.781 Tonnen Graphitkonzentrat. Der berechnete Nachsteuer-Kapitalwert liegt bei rund 286 Millionen kanadischen Dollar, bei einem Diskontierungssatz von acht Prozent. Die interne Nachsteuer-Rendite wird mit 22,6 Prozent angegeben. Die anfänglichen Investitionskosten wurden in der Studie auf rund 236,5 Millionen kanadische Dollar geschätzt. Diese Zahlen sind Modellrechnungen auf Basis der damaligen Annahmen. Insbesondere der angesetzte Graphitpreis, die Baukosten, die Betriebskosten und der Zeitplan können das tatsächliche Ergebnis erheblich beeinflussen. Lac Knife ist bislang keine produzierende Mine. Die wirtschaftlichen Kennzahlen beschreiben deshalb das Potenzial eines geplanten Projekts und keine bereits erzielten Umsätze oder Gewinne. Auch der Research-Report von Fundamental Research Corp. vom 19. März 2026 beschäftigt sich ausführlich mit diesen Voraussetzungen. Die Analysten heben insbesondere den hohen Erzgehalt und die mögliche Nutzung der Wasserkraftversorgung in Québec als relevante Standortfaktoren hervor. Fundamental Research Corp. veröffentlichte für Focus eine Kaufempfehlung und einen modellierten Fair Value von 1,27 kanadischen Dollar je Aktie. Diese Bewertung stammt aus dem März 2026 und ist keine Garantie für eine entsprechende Kursentwicklung. Zudem wurde die Research-Abdeckung von Focus finanziert. Die Analysten ordneten das Unternehmen der höchsten Risikokategorie "Highly Speculative" zu. Für die weitere Entwicklung bleibt deshalb entscheidend, ob sich die angenommenen wirtschaftlichen Vorteile im Zuge der Genehmigung, Finanzierung und späteren Projektumsetzung bestätigen lassen.

98,7 Prozent Kohlenstoff: Was Focus bereits nachgewiesen hat

Neben der Lagerstättenqualität ist die Aufbereitung des Graphits ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Im Juli 2026 veröffentlichte Focus Ergebnisse eines Pilotprogramms, das gemeinsam mit SGS durchgeführt wurde. Dabei wurden rund acht Tonnen Erz aus Lac Knife verarbeitet. Das Unternehmen meldete die Gewinnung von ungefähr 850 Kilogramm Graphitkonzentrat mit Kohlenstoffgehalten zwischen 95,0 und 98,7 Prozent. Die Ergebnisse wurden durch mechanische Aufbereitung erzielt, ohne dass in diesem Prozess bereits eine zusätzliche chemische oder thermische Reinigung erforderlich war. Für Focus ist das ein relevanter technischer Fortschritt, weil die Versuche zeigen, dass sich aus dem hochgradigen Ausgangsmaterial unter den getesteten Bedingungen ein vergleichsweise kohlenstoffreiches Konzentrat herstellen lässt. Allerdings darf ein Konzentrat mit 98,7 Prozent Kohlenstoff nicht mit fertig qualifiziertem Batterieanodenmaterial gleichgesetzt werden. Für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien sind je nach Anwendung zusätzliche Schritte erforderlich, darunter eine weitergehende Reinigung, die Formgebung zu sphärischen Partikeln und gegebenenfalls eine Beschichtung. Genau an dieser Stelle beginnt die zweite Ebene der Focus-Strategie.

Kanadas Millionenförderung soll den nächsten Verarbeitungsschritt unterstützen

Im Dezember 2025 gab Focus bekannt, eine Fördervereinbarung mit Natural Resources Canada über bis zu 14,06 Millionen kanadische Dollar abgeschlossen zu haben. Die nicht rückzahlbaren Mittel sind für ein Demonstrationsprojekt zur elektrothermischen Reinigung von Graphit vorgesehen. Damit soll eine Technologie weiterentwickelt werden, die für die Herstellung hochreiner Graphitprodukte von Bedeutung sein könnte. Die Förderung ist allerdings an bestimmte Projektaktivitäten und förderfähige Ausgaben gebunden. Sie bedeutet weder, dass der gesamte Betrag bereits ausgezahlt wurde, noch dass damit der Bau der Lac-Knife-Mine finanziert wäre. Zusätzlich erhielt Focus im Oktober 2026 Zusagen für bis zu 1,93 Millionen kanadische Dollar an kombinierter staatlicher Unterstützung für die Infrastrukturplanung rund um Lac Knife. Dabei geht es insbesondere um Vorarbeiten für die Zufahrtsstraße und die elektrische Anbindung. Auch diese Mittel sind nicht mit einer vollständigen Finanzierung der späteren Bauarbeiten gleichzusetzen. Zusammen zeigen die Programme, dass Focus verschiedene technische und infrastrukturelle Voraussetzungen für die weitere Projektentwicklung bearbeitet.

Vom Rohstoff zur Anode: Die entscheidende industrielle Hürde

Ein weiterer Schritt folgte im August 2026. Focus vereinbarte mit dem US-amerikanischen Batterietechnologieunternehmen C4V, eine mögliche Verarbeitung von Lac-Knife-Graphit zu Anodenmaterial zu untersuchen. Die geplante Zusammenarbeit soll prüfen, wie sich das kanadische Graphitkonzentrat mit der Green Anode Technology von C4V kombinieren lässt. Die Vereinbarung ist unverbindlich. Ein kommerzieller Abnahmevertrag, eine erfolgreiche industrielle Qualifizierung oder eine gesicherte Serienproduktion lassen sich daraus bislang nicht ableiten. Dennoch ist die Zielrichtung bemerkenswert. Die chinesische Dominanz im Graphitmarkt beruht nicht ausschließlich auf der Verfügbarkeit von Lagerstätten. Ein wesentlicher Teil der Marktmacht liegt in den Verarbeitungskapazitäten und im technischen Know-how. Focus versucht deshalb, mehrere Entwicklungsstufen miteinander zu verbinden: eine eigene hochgradige Rohstoffbasis, mechanische Aufbereitung, zusätzliche Reinigung und die mögliche Herstellung von Anodenmaterial. Ergänzt wird diese Strategie durch die kürzlich bestätigte Erteilung eines kanadischen Patents für siliziumverstärkte Graphitanoden. Die patentierte Technologie befindet sich allerdings noch in der Entwicklung und ist nicht mit einer kommerziell qualifizierten Batterielösung gleichzusetzen. Die verschiedenen Vorhaben befinden sich somit auf unterschiedlichen technischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstufen. Eine vollständig integrierte kommerzielle Lieferkette besteht noch nicht.

Die nächsten Meilensteine entscheiden über den Wert

Für Anleger ist die politische Entwicklung in China ein wichtiger Anlass, die strukturellen Veränderungen im Graphitmarkt genauer zu betrachten. Eine Verlängerung der Exportkontrollpause kann kurzfristig die Versorgungssituation entspannen. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wie sich die internationalen Lieferketten entwickeln, wenn politische Beschränkungen erneut verschärft werden. Für Focus Graphite ergeben sich daraus potenzielle Marktchancen, aber kein automatischer wirtschaftlicher Vorteil. Entscheidend werden in den kommenden Monaten vor allem die weitere Genehmigungsarbeit bei Lac Knife, die Infrastrukturplanung, die Finanzierung und zusätzliche technische Ergebnisse sein. Auch die Qualifizierung des Konzentrats für konkrete industrielle Anwendungen bleibt ein zentraler Punkt. Erst wenn potenzielle Kunden das Material erfolgreich getestet haben und belastbare kommerzielle Vereinbarungen entstehen, lässt sich die Nachfrage nach den geplanten Produkten besser beurteilen. Hinzu kommt die Finanzierung des Minenbaus. Die bisherigen Förderzusagen und die vorhandenen Finanzierungsinstrumente decken die in der Machbarkeitsstudie geschätzten gesamten Investitionskosten nicht ab. Der hohe Erzgehalt und die bisherigen Pilotversuche sind damit wichtige technische Voraussetzungen. Sie ersetzen jedoch nicht die noch ausstehenden Schritte zur kommerziellen Produktion.

Fazit

China hat die Aussetzung bestimmter Exportkontrollen für Graphitanodenmaterialien und andere strategische Güter bis zum 10. Januar 2027 verlängert. Für die internationale Batterieindustrie ist das eine kurzfristige Entlastung. An der starken Konzentration der Graphitverarbeitung in China ändert die Entscheidung jedoch nichts. Für Unternehmen, die alternative Rohstoff- und Verarbeitungskapazitäten aufbauen wollen, bleibt die langfristige Ausgangslage deshalb relevant. Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) verfügt mit Lac Knife über eine hochgradige Graphitlagerstätte, deren wirtschaftliches Potenzial bereits in einer Machbarkeitsstudie untersucht wurde. Pilotversuche mit bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff, staatlich unterstützte Reinigungsprojekte und die geplante Weiterentwicklung zu Anodenmaterial zeigen, an welchen Punkten das Unternehmen seine Position ausbauen möchte. Ob daraus eine wettbewerbsfähige nordamerikanische Lieferkette entsteht, hängt von Genehmigungen, Finanzierung, industrieller Qualifizierung und späteren Kundenverträgen ab. Die jüngste Entscheidung aus Peking verdeutlicht vor allem eines: Die Versorgung mit Graphit ist längst nicht mehr nur eine Frage der verfügbaren Rohstoffmengen. Ebenso wichtig ist, wer das Material verarbeiten kann - und wie unabhängig die Industrie dabei von einzelnen Ländern bleibt.

Quelle:

Chinesisches Handelsministerium und Zollverwaltung - Bekanntmachung Nr. 58/2026 zur Verlängerung der Aussetzung von Exportkontrollen, 09.11.2026

https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2026/art_91466027f465467985942a639a9485f4.html

International Energy Agency - Global Critical Minerals Outlook 2026, Graphitverarbeitung und Lieferketten

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/outlook

International Energy Agency - Global Critical Minerals Outlook 2026, Executive Summary

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/executive-summary

Focus Graphite - Aktualisierte Machbarkeitsstudie für Lac Knife, 19.04.2023

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-benchmark-feasibility-study-update-for-its-lac-knife-graphite-project-quebec/

Focus Graphite - Pilotprogramm mit bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Fördervereinbarung über bis zu 14,1 Millionen CAD, 08.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

Focus Graphite - Vereinbarung mit C4V zur Untersuchung einer Anodenlieferkette, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Focus Graphite - Staatliche Infrastrukturunterstützung für Lac Knife, 15.10.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-advances-lac-knife-toward-construction-readiness-with-up-to-c1-93-million-in-combined-government-infrastructure-support/

Focus Graphite - Kanadisches Patent für siliziumverstärkte Graphitanoden, 05.11.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-canadian-patent-for-silicon-enhanced-graphite-battery-anode-technology/

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