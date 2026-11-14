Die Commerzbank-Aktie hat seit ihrem September-Hoch rund -8% verloren und notiert inzwischen bei 39,89 €. Ausgerechnet die eigenen Volkswirte liefern nun einen möglichen Grund für neue Kursfantasie. Sie erwarten bis zum Frühjahr 2027 zwei weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank. Für das zuletzt schwächelnde Zinsgeschäft könnte das eine willkommene Entwicklung sein. Die Analysten bleiben jedoch uneinig: Während RBC lediglich 39 € erwartet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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